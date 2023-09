Les membres du FOMC ont fortement rehaussé les anticipations de croissance 2023 et 2024 de l’économie américaine et abaissé les prévisions de taux de chômage, une façon d’indiquer qu’ils considèrent le marché du travail comme étant encore trop tendu, ne permettant pas suffisamment de freiner la hausse des salaires, et donc rendant plus difficile le retour de l’inflation vers les 2%.

La Fed a aussi révisé à la hausse ses anticipations d’inflation PCE pour 2023 et 2025.

Le message le plus faucon est passé par les nouvelles projections de taux : les projections moyennes des membres de la Fed impliquent une possible nouvelle hausse de taux cette année et seulement 0.50% de baisses de taux l’année prochaine, contre une projection de baisses de taux 2024 de 1.00% en juin dernier.

On sait que les projections de la Fed ne sont pas un plan de vol définitif et acté, sachant qu’elles sont révisées tous les trimestres. Mais l’objectif de la Fed était clairement de ne pas envoyer un message trop souple en parallèle de la pause sur les taux, pour que les conditions financières ne se détendent pas (notamment via les taux obligataires).

La Fed a également commenté l’impact de la hausse du pétrole sur les anticipations d’inflation, anticipations qui se sont pas mal redressées ces dernières semaines en raison de la hausse des cours du brut, ce qui déplaît évidemment à la Fed.

On peut donc légitimement penser que la Fed a aussi voulu envoyer un message « faucon » pour impacter le sentiment sur les marchés (obligataire notamment) mais aussi sur le marché pétrolier. En substance : si les taux US restent élevés plus longtemps que prévu, cela aura un impact sur l’activité économique américaine et donc sur la consommation de pétrole. Bilan : les cours du pétrole marquent un plus bas d’une semaine ce matin

Un bel exercice de communication de la Fed à l’attention des marchés à court terme, mais une Réserve fédérale qui ne sera pas forcément aussi agressive qu’elle le prétend dans les mois qui viennent