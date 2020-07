La part du Cloud dans les budgets de sécurité devrait passer de 28 % en 2019 à 38 % en moyenne en 2020. En outre, d’après Gartner, le marché devrait passer de 135 milliards de dollars en 2019 à près de 200 milliards de dollars en 2024, soit un taux de croissance annuelle moyenne de 8 %. Il s’agit là d’un des segments les plus dynamiques du secteur informatique. Le Cloud est également au cœur de la transformation technologique des entreprises. Son adoption quasi-généralisée a contribué à une hausse des revenus cumulés à 99 milliards de dollars en 2017 sachant que ce chiffre devrait être multiplié par trois, soit autour de $325 milliards de dollars d’ici 2022.

Sur le marché de la cybersécurité, CrowdStrike affiche l’une des meilleures performances récentes, son cours de bourse affichant une progression de 60 % en une dizaine de jours. Fondée en 2011, CrowdStrike, dont la capitalisation boursière s’élève à 12 milliards de dollars, réinvente actuellement la sécurité dans l’ère du Cloud. La société a adopté une approche résolument novatrice en exploitant notamment l’intelligence artificielle. La société a publié ses résultats pour le 4ème trimestre 2019 le 19 mars et son PDG et co-fondateur George P. Kurtz a déclaré : "À mesure que les organisations transfèrent leurs effectifs hors des bureaux physiques, la liste de leurs menaces progresse de manière exponentielle. Elles ont besoin de fournir rapidement à leurs personnels de nouveaux terminaux, à l’image des ordinateurs portables et des dispositifs mobiles, et de mettre à disposition dans le Cloud de nouvelles charges de travail tout en veillant à ce que toutes ces charges de travail, où qu’elles se situent, soient protégées grâce à une sécurité en temps réel même lorsque l’utilisateur est hors ligne. Afin d’avoir une meilleure idée de la situation, je tiens à souligner que l’un de nos grands clients s’est récemment empressé d’acheter 12 000 ordinateurs portables destinés à ses employés travaillant nouvellement à distance que nous protégerons à l’aide de Falcon. La meilleure façon de résoudre les problèmes de sécurité liés à une main-d’œuvre éloignée est d’utiliser une plate-forme de sécurité native du Cloud ".