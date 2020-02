Du big data aux lits intelligents, la technologie révolutionne notre santé et génère des opportunités d’investissement attrayantes.

Les technologies modifient notre monde. Et la santé n’y échappe pas. La pression pour mettre au point de nouveaux médicaments et autres produits sanitaires est toujours plus forte en raison des exigences liées à une population mondiale vieillissante et de plus en plus à l’écoute des questions de santé.

Tout cela fait émerger un grand nombre d’opportunités d’investissement. La taille du secteur de l’informatique appliquée à la santé, par exemple, devrait plus que doubler au cours des cinq années à venir pour atteindre 390 milliards de dollars d’ici à 2024.

Le volume des données qui sont liées à la santé devrait connaître une croissance encore plus rapide.

Le coût abordable du séquençage du génome a déclenché différentes initiatives visant à séquencer celui de populations entières pour trouver les gènes responsables de maladies. Néanmoins, les principaux acteurs du secteur de l’informatique appliquée à la santé sont les sociétés d’assurance maladie, comme United Health [1]. Pour elles, les données sont essentielles à la gestion des coûts et l’amélioration des résultats pour leurs bénéficiaires. De nombreuses vies pourront être épargnées et des sommes importantes économisées si l’on parvient à identifier les groupes aux risques les plus élevés et à les envoyer consulter un médecin de façon prophylactique.

Les données peuvent être utiles dans un autre domaine : la prévention des effets secondaires négatifs des médicaments, la quatrième cause de décès aux États-Unis et au Canada après les maladies cardio-vasculaires, les cancers et les AVC [2]. Des algorithmes logiciels comme ceux que met au point la société Tabula Rasa HealthCare, dans le New Jersey, peuvent aider à prédire la réaction des patients à certains médicaments, ainsi que les interactions entre molécules lorsqu’elles sont administrées en même temps. Les médecins peuvent alors s’appuyer sur ces informations pour modifier les dosages afin de réduire les effets secondaires ou directement prescrire d’autres traitements.

De telles technologies vont devenir encore plus importantes avec le vieillissement de la population. Selon les Nations Unies, d’ici à 2050, un quart de la population d’Europe et d’Amérique du Nord sera âgée de plus de 65 ans. C’est cette tranche d’âge qui consomme le plus de médicaments : aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils sont respectivement 40% et 50% à prendre plus de cinq médicaments régulièrement, selon les données du CDC [3].

Pouvoir des consommateurs

Le rôle de la technologie dans la santé ne se limite pas aux soins médicaux. Des sociétés innovantes répondent ainsi à la demande croissante en outils qui permettent à tous de mener une vie plus saine. Nous pensons qu’elle va d’ailleurs augmenter davantage avec l’enrichissement des populations. Des sociétés comme Sleep Number, qui fabrique des lits intelligents, s’adressent directement à ce marché en croissance. Le manque de sommeil est associé à différents problèmes physiques et mentaux. Malgré tout, de nombreuses personnes ne dorment pas suffisamment, et leurs heures de sommeil sont bien souvent de mauvaise qualité [4].

Les lits de Sleep Number sont directement reliés aux smartphones des utilisateurs et disposent de fonctions comme des réglages automatiques à chaque changement de position ou le chauffage pour les pieds afin d’aider à l’endormissement. Ils intègrent même un dispositif contre les ronflements, qui soulève très légèrement la partie supérieure du corps pour libérer les voies aériennes.

Une eau et un air propres et de bonne qualité ainsi qu’une alimentation riche en nutriments font également partie des ingrédients essentiels pour une bonne santé. Alors que les préoccupations liées à des problèmes mondiaux comme la pollution et l’obésité gagnent du terrain, les consommateurs sont de plus en plus regardants et privilégient des produits aux avantages clairs sur la santé et l’environnement.

La santé est la première préoccupation de la société. Différents modes de vie entraînent différents problèmes de santé, qui seront, pour certains, résolus par nos systèmes de soins et, pour d’autres, par les personnes qui décideront de s’y attaquer elles-mêmes.

Notre capacité à ne pas seulement aborder la santé selon l’angle étroit des soins, mais à adopter une vision plus globale, nous aide à identifier les véritables tendances de croissance qui s’annoncent dans ce thème fascinant.