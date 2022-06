Lorsque les chaînes d’approvisionnement et la logistique sont poussées au-delà de leurs limites sur terre, investir dans l’économie spatiale peut sembler être une mauvaise allocation du capital.

En réalité, l’industrie spatiale joue un rôle essentiel et en plein développement dans la résolution de certains des défis les plus importants et les plus pressants qui se posent à nous, notamment pour rendre nos chaînes d’approvisionnement plus résilientes, produire suffisamment de nourriture dans le monde, améliorer la connectivité d’une économie qui se développe en ligne et contribuer à mesurer et à faire face au changement climatique.

Pourquoi l’industrie spatiale est-elle devenue soudainement si importante, et comment change-t-elle déjà nos vies ?

Viable commercialement

Pendant plus de 50 ans, l’espace a été le domaine d’une poignée de gouvernements et d’agences de recherche. L’envoi de matériel de plus en plus complexe et coûteux en orbite nécessitait une gestion des risques très onéreuse, faisant grimper les coûts de lancement à plus de 100 millions de dollars dans certains cas.

Elon Musk a fondé SpaceX en 2002 dans le but de faire baisser les coûts de lancement, ce qui a déclenché une révolution. Selon le Center for Strategic and International Studies, les coûts de lancement globaux sont aujourd’hui 10 fois moins élevés qu’il y a 20 ans. Lorsque 2 ou 5 millions de dollars sont en jeu, beaucoup plus d’entreprises commerciales peuvent se permettre d’envisager les possibilités que l’espace leur offre.

En outre, il y a eu des progrès technologiques importants qui leur permettent de faire plus depuis l’espace. Avec une bande passante 10 fois plus large, une latence des données réduite de 300 millisecondes à seulement 3 millisecondes et une résolution d’objectif 100 fois supérieure, par exemple, les satellites peuvent faire bien plus que diffuser la télévision et suivre la météo. […]