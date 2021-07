Dans un contexte marqué en 2020 par une crise sanitaire sans précédent, des marchés financiers volatils et une gouvernance en attente d’installation, les réserves de l’Ircantec poursuivent leur croissance et s’élèvent en fin d’année à 12,9 milliards d’euros (+2,3% par rapport à 2019). Le régime reste solide avec des ratios de solvabilité à long terme toujours respectés.

Installée depuis le 11 mars, la nouvelle mandature s’est rapidement emparée des nombreux chantiers structurants pour l’Institution :

Début des travaux sur l’élaboration de la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion ;

Élaboration du Plan quadriennal ;

Lancement d’appel d’offres portant sur la gestion d’un tiers des réserves avec des exigences ISR renforcées.

Les administrateurs ont reçu en héritage de la précédente mandature un socle de valeurs solides, mises en œuvre dans chacun des 3 leviers à la disposition de l’investisseur responsable : les investissements, l’exercice des droits de vote et l’engagement actionnarial et institutionnel.

Les administrateurs de l’Ircantec entendent poursuivre dans cette voie et se sont d’ores et déjà attelés à la préparation d’une nouvelle feuille de route financière et extra financière ambitieuse.