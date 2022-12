La conjonction de trois facteurs, à savoir les règles strictes du « zéro-covid », une crise immobilière et la menace d’une récession mondiale, a entraîné un ralentissement de l’économie chinoise cette année. Cependant, Tabula Investment Management (« Tabula »), gestionnaire d’actifs européen et fournisseur d’ETF affirme que des signes de plus en plus positifs indiquent un retour de la croissance.

La Conférence centrale des travaux économiques de la Chine (CEWC) s’est terminée vendredi dernier avec la promesse d’un soutien politique supplémentaire pour les consommateurs et les promoteurs immobiliers en particulier. La Chine va « développer la demande intérieure » et « donner la priorité au rétablissement et à l’expansion de la consommation ». Cette année, la consommation a été affaiblie par la peur de la quarantaine, et elle souffre maintenant de la peur du COVID lui-même, les hôpitaux et les installations médicales des villes tiers 1 étant de plus en plus sollicités.

Concernant le secteur immobilier, les autorités chinoises ont clairement indiqué lors du CEWC qu’elles allaient « répondre aux besoins de financement des promoteurs » et promouvoir les fusions, acquisitions et restructurations pour aider à stabiliser le secteur.

« Le gouvernement chinois a déployé la majeure partie de son soutien fiscal au cours du premier semestre 2022, et le budget pour 2023 ne sera pas fixé avant mars prochain », déclare Michael John Lytle, CEO de Tabula. « Les dépenses des consommateurs et des entreprises privées étant sous pression, le gouvernement devra intervenir pour stimuler la croissance du PIB l’année prochaine. En particulier, nous sommes susceptibles d’assister à un renforcement du soutien fiscal en 2023 et à une augmentation des fonds pour que le secteur immobilier puisse enfin sortir de sa crise. »

Selon Lytle, les signes sont positifs pour les investisseurs « high yield » qui ont déjà identifié l’Asie comme une source de rendements intéressants. L’Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF de Tabula a rebondi de plus de 20 % au cours des 30 derniers jours, et offre désormais un rendement brut de 18 %. L’ETF a attiré plus de 140 millions de dollars US d’entrées nettes cette année - le deuxième afflux le plus élevé de tous les ETF high yield fixed income cotés en Europe - et Lytle prévoit que d’autres investisseurs suivront.

Ce dernier poursuit : « Le président Xi a été clair sur la mise en œuvre d’un changement de direction en s’éloignant des réformes basées sur le marché en faveur d’une campagne menée par l’État pour accroître l’autosuffisance et la sécurité économique, ce qui signifie assurer la sécurité des aliments, des ressources énergétiques et des chaînes d’approvisionnement industrielles importantes. L’objectif de la prospérité commune - la réduction des inégalités - reste une priorité élevée. Tous ces facteurs devraient être alors favorables aux investisseurs « high yield » en Asie. »