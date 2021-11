Nous sommes convaincus que pour être durable, la croissance économique doit devenir bas carbone, respectueuse de l’environnement et inclusive. Les activités de gestion indicielle, sensibles aux enjeux liés à la transition énergétique et au respect de l’environnement, développent sans cesse de nouvelles solutions d’investissement ; c’est pour répondre aux attentes des investisseurs professionnels et particuliers que BNP Paribas Asset Management enrichit régulièrement sa gamme d’ETF [1] en sélectionnant rigoureusement des indices thématiques construits selon des critères ESG [2]. Loin des modes, nous nous intéressons ici à une thématique encore trop méconnue, celle du bas carbone.

Lancé en 2008 par Euronext, l’indice Low Carbon 100 Europe PAB® reflète la performance de 100 entreprises européennes vertueuses au sein de leur secteur en matière d’émissions de carbone.

Convaincu par cette thématique environnementale et son approche « best-in-class » ne retenant que les meilleurs élèves au sein de chaque secteur d’activité, BNP Paribas Asset Management a été le premier gestionnaire d’actifs européen à lancer un ETF avec pour objectif de suivre, à la hausse comme à la baisse, aux frais de gestion près, la performance de cet indice bas carbone.

Construction de l’indice

L’indice Low Carbon 100 Europe PAB® est composé de 100 actions européennes sélectionnées selon des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), principalement sur la base de leur notation climatique. Cet indice exclut les entreprises faisant l’objet de controverses graves en rapport avec les principes du Pacte mondial des Nations unies, les entreprises classées dans les secteurs du tabac, de la défense, de l’aérospatiale ou des équipements et services pétroliers, ainsi que les entreprises qui exercent des activités liées aux combustibles fossiles, aux armes controversées, ou qui font l’objet de controverses majeures sur les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Au sein d’un univers d’actions européennes, Euronext [3] retient les 85 à 90 entreprises les plus vertueuses en termes d’émissions de CO2 dans leurs secteurs respectifs. A cette sélection, Euronext ajoute jusqu’à 15 entreprises dont l’activité principale est liée à la transition énergétique et dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est lié aux technologies à faible émission de carbone (énergies renouvelables ou efficacité énergétique).

Une méthodologie en lien avec les enjeux du réchauffement climatique

En juin 2020, la composition de l’indice « Low Carbon 100 Europe PAB® » a été révisée en l’alignant sur les préceptes fixés par l’Accord de Paris sur le climat. L’indice est devenu Euronext Low Carbon 100 Europe PAB®. Les indices PAB pour « Paris Aligned Benchmarks » répondent à des règles et un objectif environnemental précis : l’alignement avec l’accord de Paris et donc de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. En pratique, ceci impose des exigences en matière d’exclusion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) et implique une réduction de l’intensité carbone de 50% de l’indice par rapport à l’univers d’investissement initial, ainsi qu’une réduction supplémentaire de l’intensité carbone du portefeuille d’au moins 7% par an.

BNP Paribas AM a récemment décliné deux autres versions sur un univers d’investissement d’actions internationales (indice Low Carbon 300 World PAB®) et sur un univers d’actions de la zone euro (indice Low Carbon 100 Eurozone PAB®).

Ces indices bas carbone se distinguent au sein de leur catégorie en ce sens qu’ils ne répondent pas uniquement à des considérations environnementales, mais prennent également en compte les dimensions sociales et de gouvernance en excluant les titres les moins bien notés dans leur secteur.

Avec nous, devenez l’investisseur durable d’un monde qui change.