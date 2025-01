Depuis le forum de Davos, Larry Fink le PDG de BlackRock a fait part de certaines craintes sur un risque potentiellement sous-estimé par les marchés.

Tout d’abord au micro de Bloomberg : « Le plus grand risque auquel nous sommes confrontés globalement aujourd’hui est que le monde pense que nous avons dépassé le point culminant de l’inflation » ajoutant que son point de vue était en contradiction avec ce que disent les forces du marché. « Je pourrais vraiment imaginer un scénario dans lequel nous aurions une inflation élevée. »

Puis il s’est exprimé sur CNBC : « Je suis prudemment optimiste. Cela étant dit, j’ai des scénarios dans lesquels cela pourrait être assez mauvais ». Faisant notamment référence à la politique de stimulation du secteur privé que Trump souhaite mener : « Je crois que si cela débloque tous ces capitaux privés, nous connaîtrons une croissance énorme. Dans le même temps, cela va en partie créer de nouvelles pressions inflationnistes. Je pense que c’est probablement le risque qui n’est pas pris en compte par les marchés. Je pense que le marché obligataire va nous dire où nous allons. »

Il a poursuivi avec des propos assez frappants : « Il existe des pressions inflationnistes très importantes dont nous devons tous être conscients ». « Et selon la façon dont cela se déroulera, il existe un scénario dans lequel nous aurions des taux d’intérêt beaucoup plus élevés en raison de l’inflation. Et cela aurait un impact très négatif sur le marché actions. »

Quelques heures plus tard, c’est Donald Trump qui s’exprimait à Davos en duplex, faisant clairement comprendre qu’il allait demander à la Fed de baisser ses taux. Mais une demande qui intervient dans un contexte où les progrès sur l’inflation Outre-Atlantique sont anémiques depuis plusieurs mois, l’inflation CPI sous-jacente évoluant entre 3.2% et 3.3% depuis 6 mois consécutifs. Ce qui présage de tensions à venir entre Donald Trump et Jerome Powell…