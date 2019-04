Notes : la carte montre l’impact prévu sur le PIB entre 2060-2080 sur les aires métropolitaines américaines dans le cadre d’un scénario « d’absence d’action climatique ». Les changements climatiques sont mesurés par rapport à une base de référence de 1980. L’analyse comprend l’effet des changements sur les taux de criminalité et de mortalité, la productivité du travail, la demande de chauffage et de refroidissement, la productivité agricole pour les cultures en vrac et les pertes annuelles prévues en raison des tempêtes côtières. Il tient compte des corrélations entre ces variables et dans le temps - et exclut un certain nombre de variables difficiles à mesurer telles que la migration et les inondations intérieures. Voir le document du Groupe Rhodium de mars 2019, Clear Present and Underpriced : The Physical Risks of Climate Change pour plus de détails sur sa méthodologie. Il se peut que les estimations prospectives ne se concrétisent pas.