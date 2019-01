Elle a connu un premier pic en février puis un nouveau en octobre 2018 lorsque les investisseurs ont réagi aux peurs suscitées par les événements macroéconomiques. Les inquiétudes plus durables et significatives étaient cristallisées sur le taux de croissance de la Chine, les négociations prolongées sur le Brexit et le budget italien controversé - autant de problèmes qui ne devraient pas disparaître de sitôt.

Mais plutôt que de nous laisser distraire par l’instabilité politique, nous nous concentrons sur les perspectives des entreprises. A l’approche de 2019, les titres se négocient à des prix inférieurs sous l’effet de cette volatilité et nous anticipons une croissance des bénéfices de 5-10% en moyenne pour les entreprises. Simultanément, nous avons la possibilité d’acheter meilleur marché certaines sociétés qui sont appelées à bénéficier de tendances sous-jacentes favorables à long terme.

Les spéculations vont actuellement bon train sur le marché et il est très facile de créer un scénario négatif, mais nous attendons toujours une croissance positive de l’économie et des bénéfices. De bonnes opportunités se présentent ainsi aux adeptes de la sélection de titres.

L’UE face au populisme

Pour 2019, nous tablons sur une poursuite de la reprise des économies européennes, bien qu’à un rythme plus lent. Les risques sont toujours présents à court terme, ce qui pourrait entraîner un tassement de la croissance. L’Allemagne a par exemple créé la surprise en faisant état d’un PIB négatif pour le troisième trimestre 2018.

Les risques politiques semblent susceptibles de persister sur l’année, mais nous gardons notre calme et allons de l’avant. Nous avons modélisé un éventail de scénarios pour le Brexit. Bien sûr, certaines incertitudes demeurent ; le processus de sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni est imprévisible et rapide. Cependant, en procédant à une analyse des risques exhaustive, nous positionnons nos portefeuilles de la meilleure façon possible pour surmonter divers aléas.

L’UE est menacée par le populisme sur plusieurs fronts et peine à exprimer ses valeurs. Le processus prolongé et très complexe qu’est devenu le Brexit pourrait toutefois dissuader d’autres nations qui envisagent d’emprunter le même chemin et a montré comment l’UE est en mesure de mobiliser ses forces le cas échéant.

Le populisme ne survient pas sans raison. D’une manière générale, la mondialisation a généralement profité à la planète et sorti des millions de personnes de la pauvreté, mais certains en ont été exclus. Les électeurs occidentaux ont peut-être vu leurs villes industrielles se vider lorsque les aciéries ou l’industrie lourde ont déménagé pour s’installer dans des pays émergents à bas coûts. Ces électeurs sont déçus par leurs gouvernements qui ne parviennent pas à répondre à leurs préoccupations et cherchent des solutions plus radicales. Ces changements de paradigme structurels ne sont pas près de disparaître.

Opportunités thématiques

Bien qu’elle ait pu pénaliser certaines économies, la mondialisation a aussi créé des opportunités intéressantes, tant pour la société que pour les investisseurs. L’avènement d’une nouvelle technologie participative transforme les modes d’achat, de travail et de vie des individus. Acheter des vêtements ou de la technologie n’a jamais été aussi peu coûteux, tout comme voyager dans le monde n’a jamais été aussi facile. De même, les processus industriels évoluent grâce aux nouveaux matériaux ou sous l’effet de la législation sur le contrôle des émissions.

Dans la finance, les banques de proximité classiques sont menacées par les technologies financières disruptives. La libéralisation des règles en matière de retraites au Royaume-Uni a par exemple donné naissance à un marché des solutions de retraite à croissance rapide qui n’existait pas il y a quelques années. Cela offre des perspectives intéressantes pour les investisseurs. Diverses plateformes de retraite de plus en plus flexibles et simples d’utilisation permettent de répondre à la nouvelle demande émanant des épargnants et des retraités.

« L’Etat plus petit » est un thème lié dans notre portefeuille. Au regard du vieillissement démographique dans le monde occidental, les gouvernements peinent à respecter leurs engagements en matière de santé et de retraites.

Les nouvelles technologies et les nouveaux prestataires de services génèrent des gains d’efficacité. Les entreprises en mesure de réduire l’écart creusé par les systèmes de santé publique sous pression constituent en outre souvent des propositions d’investissement très attrayantes.

De même, nous tentons d’éviter les entreprises dont les modèles d’affaires sont confrontés à des difficultés durables liées à l’évolution de la société. Certaines des anciennes règles ne s’appliquent plus.

L’année 2019 se caractérisera sans nul doute par une volatilité accrue à court terme, mais nous ciblons les thèmes à long terme qui se développent actuellement. Le marché est en règle générale relativement efficace. Des inefficiences apparaissent toutefois fréquemment durant les phases de dislocation et de volatilité - nous entendons tirer profit de ces épisodes et faire abstraction du bruit à court terme.