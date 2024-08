Quelle est la situation financière de Nvidia ?

Au T1 2025, Nvidia c’est :

Un chiffre d’affaires de 26 milliards d dollars, en hausse de 262% sur un an

Un bénéfice net de 14,88 milliards, en hausse de…628% sur un an

Une marge nette de 57,14%, en hausse de 101% sur un an

Si l’on regarde l’évolution du prix de l’action et du free cash-flow, on se rend compte que la hausse de l’action (+99,7% au 08 août) n’est pas si énorme et qu’elle suit relativement bien les free cash-flow.

Il est probable que nous ayons confirmation de cette tendance avec la publication des résultats du T2 le 28 août.

Quelle est la situation des principaux clients de Nvidia (Cloud Providers et Meta) ?

Un fort bon des capex. AU T2 2024 (année civile), on a eu :

Google avec 13 milliards de dollars de capex, en hausse de 91,4% sur un an

Microsoft avec 13 milliards de dollars, en hausse de 55,1% sur un an

Meta avec 8 milliards de dollars, en hausse de 33,2% sur un an

Amazon avec 17,6 milliards de dollars, en hausse de 53,8% sur un an

À eux seuls, ces chiffres donnent clairement une tendance du marché de l’IA…Mais regardons plus précisément ce qui a été dit lors des earnings call.

Commençons par Google :

« With respect to CapEx […], once again driven overwhelmingly by investments in our technical infrastructure, with largest components for servers, followed by data centers ».

Ici, pour data centers, ils parlent du bâtiment. Les serveurs sont dans les data centers qu’il faut construire. En moyenne, un data center se prévoit cinq ans avant sa mise en service et le cycle de renouvellement du matériel informatique est entre 4 et 5 ans.

Commentaire intéressant du directeur général Sundar Pichai :

« Look, obviously, we are at an early stage of what I view as a very transformative area. […] The one way I think about it is when you go through a curve like this, the risk of underinvesting is dramatically greater than the risk of overinvesting for us here. Even in scenarios where if it turns out we are overinvesting, these are infrastructure which are widely useful for us ».

Commentaire qui va dans le même sens de la part de Microsoft :

« To meet the growing demand signal for our Al and cloud products, we will scale our infrastructure investments with FY25 capital expenditures expected to be higher than FY24. […] We expect capital expenditures to increase on a sequential basis given our cloud and Al demand, as well as existing Al capacity constraints ».

Nous avons une double information de la part de Meta. D’une part, les investissements dans l’IA vont augmenter. D’autre part, les besoins en puissance de calcul pour entraîner les nouveaux modèles vont exploser.

« Another major area of focus is figuring out the right level of infra capacity to support training more and more advanced models. Llama 3 is already competitive with the most advanced models, and we’re already starting to work on Llama 4 […]. The amount of compute needed to train Llama 4 will likely be almost 10x more than what we used to train Llama 3 - and future models will continue to grow beyond that. It’s hard to predict how this will trend multiple generations out into the future, but at this point I’d rather risk building capacity before it is needed, rather than too late, given the long lead times for spinning up new infra projects ».

On pourrait continuer longtemps ainsi. Amazon a tenu des propos similaires lors des earnings call.

Pour résumer :

Nvidia reste l’entreprise leader de son marché qui fait face à une explosion de la demande avec des produits très compétitifs. Le retard de livraison de quelques mois de sa puce Blackwell ne remet en aucun cas en cause le positionnement hégémonique de l’entreprise.

Les clients de Nvidia ont beaucoup de cash et ils sont prêts à investir massivement pour ne pas être dépassés par la concurrence.

Le marché de l’IA est confronté à une demande exponentielle avec des modèles de plus en plus demandeurs de ressources.

Dans l’immédiat, une bonne partie des investissements des clients de Nvidia sont faits dans des bâtiments et des terrains pour construire des data center. Ces data center, il faudra un jour les équiper…c’est là où Nvidia intervient.

Si l’on regarde uniquement les chiffres de Nvidia et les perspectives de ses clients, on voit mal en quoi l’IA serait une bulle. C’est plutôt une opportunité à saisir.