L’indice du coût de l’emploi a progressé de +1,3% en rythme non-annualisé au troisième trimestre, sa plus forte hausse depuis 2001, ce qui porte le glissement sur un an à +3,7%. Cet indicateur n’est publié que quatre fois par an mais il comporte plusieurs avantages par rapport au salaire horaire qui est publié tous les mois dans le rapport sur l’emploi.