Le recours aux critères ESG dans l’analyse de la performance des entreprises n’a rien de nouveau. Des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre à ceux concernant la diversité au sein des conseils d’administration, les données ESG sont depuis longtemps utilisées dans les stratégies ISR pour exclure les titres indésirables du processus d’investissement.

Le lien étroit qui unit les critères ESG à la performance financière est devenu de plus en plus évident. L’impact sociétal d’une entreprise façonne désormais les choix faits par ses consommateurs, ses employés et les organismes de réglementation, susceptibles à leur tour d’influencer son résultat. Même si la performance ESG n’est pas reflétée dans le cours actuel d’un titre, elle peut indiquer des risques extrêmes et des opportunités à long terme.

L’approche « Integrated ESG » (IESG) consiste simplement à introduire l’analyse des critères ESG directement au cœur du processus d’investissement. Dans ce but, nous fournissons à nos analystes et gérants de portefeuille les outils leur permettant de se forger leur propre opinion sur la performance ESG des entreprises dans lesquelles ils investissent.

Nous confrontons nos vues avec celles de MSCI (notre source de rating E,S,G), afin de produire des notations intrinsèques propres à AllianzGI. Les gérants de portefeuille ont cependant toute liberté d’investir dans ces entreprises mal notées, pourvu qu’ils soient en mesure d’expliquer leur appréciation du couple rendement/risque. C’est aussi pour eux une incitation pour engager un dialogue avec l’entreprise, pour lui expliquer comment éventuellement faire progresser son rating E,S,G.

