Avec le Danemark, les Etats-Unis sont un des rares pays où une loi limite le montant total de la dette publique. La croissance des économies et les déficits récurrents font que ce plafond doit régulièrement être relevé par un vote du Congrès et il l’a été pour la dernière fois en décembre 2021 à 31,4 trillions de dollars pour la dette fédérale. Lorsque la Maison Blanche et les deux chambres sont du même bord, comme fin 2021, cela ne pose pas de problème mais il a pu en être tout autrement en cas de division des chambres. Ce fut déjà le cas en 2011 où un vote in extremis évita de peu le défaut. Néanmoins ces péripéties amenèrent l’agence S&P à dégrader la note des Etats-Unis. Ces votes ont régulièrement fait l’objet de tensions politiques mais le plafond a toujours été relevé à temps

Ne plus pouvoir émettre de dette pour un gouvernement en déficit peut s’avérer très problématique. Un défaut sur la dette du Trésor Américain, qui constitue l’actif sans risque par excellence du système financier, aurait sans doute des conséquences importantes. Pour éviter ce défaut, le Trésor ne peut que renouveler les dettes existantes et s’appuyer que sur les recettes fiscales qui tombent au fil de l’eau pour financer ses dépenses. Il doit alors fixer des priorités dans les multiples paiements qu’il doit faire : prestations sociales, salaires des employés fédéraux, factures des fournisseurs… ce qui serait très pénalisant pour l’activité économique.

En réalité, le Trésor Américain a déjà atteint ce plafond le 19 janvier, mais il dispose de différentes réserves et outils pour continuer à fonctionner normalement pendant un certain temps. Mais Janet Yellen a annoncé le 1 er mai que le Trésor aura épuisé ces moyens au 1 er juin.

En conséquence, le rendement des T-Bills après cette date a fortement augmenté. Comme le montre le graphique ci-dessous, qui présente les rendements des t-bills à trois échéances, fin mai, début juin et début juillet, alors que ceux-ci étaient quasi-identiques jusqu’à mi-avril, les investisseurs ont depuis privilégié les t-bills arrivant à échéance avant cette date et ont évité ceux arrivant à échéance début juin, provoquant une nette hausse de leur rendement.