Dans un monde qui change, l’ISR* est au cœur des stratégies d’investissement. Les principaux défis à long terme couvrent l’ensemble des besoins de l’être humain. La population mondiale devient de plus en plus urbaine, elle est en croissance forte dans les zones émergentes et vieillissante dans les zones développées. Il s’agira pour tous de traiter notamment des enjeux de nutrition, de santé, d’éducation, ou plus généralement d’assurer de bonnes conditions de vie.

4 raisons d’épargner responsable avec BNP Paribas Asset Management :

Investir dans un fonds responsable c’est :

1/ Être plus citoyen et contribuer à relever des défis majeurs allant de la préservation de la planète à une alimentation de qualité en passant par l’accès à la santé pour le plus grand nombre. Grâce à son épargne, chacun peut agir pour un monde meilleur.

2/ Encourager l’amélioration des pratiques environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) des acteurs de l’économie, notamment au travers du vote en assemblée générale et de l’instauration d’un dialogue constructif avec les émetteurs.

3/ Placer son argent dans des actifs de première qualité et bénéficier d’une bonne visibilité sur l’activité exercée par les entreprises sélectionnées. L’investisseur sait à quoi sert son épargne.

4/ Diversifier et faire bénéficier son épargne d’activités porteuses à long terme et attractives en termes de rendement potentiel, tout en limitant le risque de controverse.