En cette période confinée, une grande majorité du temps libre disponible est consacrée à la consommation de contenu numérique et les achats se font en ligne. Cette tendance se reflète clairement dans les chiffres sur mars 2020.

Les valeurs du jeu devraient continuer de bien tirer leur épingle à mesure de la montée en puissance de la monétisation du secteur des jeux vidéo (Ubisoft et CD Projekt sont de bonnes options d’investissement en Europe). La musique et les films par abonnement se distinguent également.

Le PDG de Micron Sanjay Mehrotra l’a expliqué fin mars : "Le Covid-19 influe fortement sur la croissance économique de la Chine lors du premier trimestre, ce qui se reflètera dans la forte baisse des ventes unitaires de smartphones et d’automobiles. Une baisse de la distribution de produits électroniques grand public et les fermetures des usines de nos clients en Chine ont constitué des obstacles pour notre société à la fin de notre 2nd trimestre. En Chine, le recul de la demande des consommateurs a été compensé par une demande en hausse de data centers attribuable à l’augmentation de l’activité des jeux vidéo, du commerce en ligne et du travail à distance. Lors du 3ème trimestre, à mesure que ces tendances prendront forme à l’échelle mondiale, et que la demande en faveur de data centers au sein de l’ensemble des régions restera soutenue, on assistera à une pénurie d’offre."

Par ailleurs, le passage aux paiements en ligne gagne en vigueur dans l’environnement actuel car il favorise le commerce en ligne. À titre d’exemple, les concessionnaires automobiles ont adopté lentement le commerce en ligne, mais le Covid-19 modifie la donne. Le trafic en ligne sur leurs sites Web a progressé au même moment où la fréquentation des expositions de véhicules dans les garages a disparu. Les concessionnaires automobiles adoptent les outils numériques afin de réaliser des ventes sans contact physique et font le nécessaire pour que les véhicules soient récupérés ou livrés sans que les clients n’aient à se déplacer dans leurs magasins.