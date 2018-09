Un marché en forte croissance en Europe

Le marché européen de la dette privée a fortement progressé au cours des dix dernières années. D’après l’analyse trimestrielle sur la dette privée de Preqin (T2 2018), la majeure partie de l’activité de gestion de fonds de dette privée a eu lieu en Amérique du Nord l’an dernier, mais le marché européen a connu la plus forte croissance (l’encours total des capitaux investis dans des fonds de dette privée a augmenté de 52 % au T2 2018 par rapport au T2 2017). Cette tendance est notamment alimentée par l’essor du financement non bancaire. La désintermédiation s’intensifie en Europe, comme le montre la progression constante des transactions garanties par dette privée. En Europe, après le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont été les deuxième et troisième marchés les plus désintermédiés en matière de transactions en 2017. Néanmoins, de nombreux investisseurs s’aventurent sur le marché européen de la dette privée, portés par un vif intérêt pour le solide potentiel de risque/rendement et les avantages que cela confère aux portefeuilles en matière de diversification. Globalement, les émetteurs européens souhaitent diversifier leurs sources et leurs modalités de financement, tandis que les investisseurs sont en quête de rendements plus élevés et de diversification.

Nous pensons qu’il s’agit là d’une tendance de long terme, que le marché européen de la dette privée connaîtra une forte croissance et qu’il offrira des opportunités intéressantes dans les prochaines années.

Surveillez les opportunités

Nous sommes convaincus que cette classe d’actifs ne peut plus être ignorée dans les allocations stratégiques diversifiées. Le marché européen regorge d’opportunités d’investissement grâce à un paysage économique diversifié.

Transactions de dette privée garanties en Europe

Cela étant, un nombre d’opportunités plus important commande aux gérants de fonds de faire preuve d’une extrême discipline et de rigueur pour choisir les bonnes transactions ajustées en fonction des risques. Par ailleurs, la grande diversité qui existe parmi les pays européens (chaque État membre a son propre système bancaire et sa propre réglementation, ses propres lois fiscales et procédures de faillite) fait qu’il est nécessaire d’être profondément ancré localement et d’avoir une excellente connaissance des pays européens et des acteurs régionaux pour tirer son épingle du jeu. Les conditions de marché dans lesquelles les intervenants évoluent actuellement (politiques monétaires non conventionnelles, fin des programmes d’assouplissement quantitatif et hausse attendue des taux d’intérêt) concourent à complexifier un peu plus l’univers d’investissement.

Dans cet environnement changeant et difficile, il faut une véritable expertise pour élaborer des stratégies d’investissement diversifiées qui permettent de répondre aux besoins et préoccupations des investisseurs.

Nous sommes convaincus qu’investir dans la tranche la plus garantie et la plus sénior des structures capitalistiques peut offrir une protection contre un éventuel revirement du cycle de crédit, tout en offrant des rendements attractifs sur le long terme. En outre, nous privilégions les actifs à taux variables qui permettent de protéger les portefeuilles contre les hausses de taux d’intérêt et qui offrent des rendements relativement attractifs. Enfin, nous pensons qu’il convient de construire les portefeuilles sur la base d’une exposition optimale aux actifs liquides et peu liquides et d’une forte complémentarité avec les actifs obligataires traditionnels.