La combinaison des primes de risque extraites de différentes classes d’actifs permet de proposer une stratégie de gestion décorrélée des classes d’actifs traditionnelles et parfaitement adaptée pour résister à tout regain de volatilité sur les marchés. L’analyse de Nicolas Magnac-Dajean, Spécialiste Produits Senior chez Nordea AM...

Alors que les indices boursiers battent record sur record, les investisseurs s’interrogent sur un possible risque de correction et un regain de la volatilité. Après des mois de hausse qui ont permis aux valeurs décotées et aux titres cycliques de rattraper leur retard au détriment des valeurs de croissance, la progression des anticipations inflationnistes laisse craindre un relèvement des taux peut-être plus rapide que prévu aux Etats-Unis. Si les plans de relance massifs des deux côtés de l’Atlantique et les politiques accommodantes des banques centrales ont incontestablement permis aux économies de repartir à vive allure, l’optimisme à toute épreuve des marchés pourrait être contrarié dans les prochains mois.

Dans ce contexte, les investisseurs sont en quête de solutions d’investissement pour continuer de capter la hausse des marchés tout en protégeant leur portefeuille contre un risque de consolidation. Mais comment ajouter des sources de décorrélation dans les portefeuilles sans entraver la performance ? Pour répondre à ces contraintes, nous pensons qu’il est aujourd’hui essentiel de se concentrer sur les primes de risque et d’intégrer la gestion de ces dernières au cœur de son processus d’investissement. C’est ainsi qu’une gamme de fonds d’allocation, flexibles et non contraints a été mise au point depuis 2005 pour élaborer des stratégies alternatives liquides offrant à la fois protection et diversification. Des stratégies qui s’avèrent pertinentes différents environnements de marchés.

En se focalisant sur l’exploitation d’une grande variété de primes de risque, nous cherchons en effet à construire des portefeuilles diversifiés afin de limiter le risque pris par l’investisseur et réduire la volatilité des fonds.

Macro-agnostiques, notre approche est « bottom-up » et présente l’avantage d’être réellement décorrélée de toute classe d’actifs (marchés actions, obligataires, devises etc.). Ainsi, cette stratégie vise à dégager un rendement régulier quelle que soit l’avancée du cycle économique.

Une stratégie qui accompagne la hausse des indices mais limite l’exposition aux marchés baissiers

L’élaboration d’une stratégie propriétaire nous a permis de bâtir des fonds Multi Asset à l’instar de Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund et Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund, gérés en « balance des risques » et capables de générer des rendements réguliers dans des conditions de marché très différentes. Cette stratégie permet en effet de combiner au sein du portefeuille les primes de risques des marchés actions (low risk/relative value), obligataires (duration, spreads), devises (quality/carry) et d’équilibrer ces différents risques selon le contexte de marché (risk on/risk off).

Comme pour le moteur d’un véhicule, le portefeuille repose sur six « cylindres » ou « super-stratégies » qui sont combinés entre eux afin de limiter les « drawdowns », exploiter les opportunités qui se présentent dans toutes les classes d’actifs, tout en assurant une très bonne liquidité.