Un ralentissement de l’économie a naturellement des effets négatifs sur les marchés financiers. Cependant, il offre également des opportunités d’investissement, tant dans les sous-segments du marché des obligations dont la valeur est plus attractive que dans les entreprises faiblement valorisées mais présentant des cash-flows solides.

Même si l’économie mondiale ralentit, les banques centrales resserrent à nouveau les rênes de leur politique monétaire, et cela tant que l’inflation restera une préoccupation. Par conséquent, l’inflation devrait commencer à lentement s’estomper. Nous commençons d’ailleurs à en voir les premiers signes aux États-Unis. Les effets de base, l’impact des politiques de la Fed et de la BCE, et l’anticipation d’une baisse des prix du pétrole devraient renforcer ce phénomène dans les mois à venir.

L’économie européenne devrait connaître un ralentissement significatif : tout le monde s’accorde sur 3,1 % de croissance en 2022 à -0,1 % cette année. Une récession de faible ampleur laisse entrevoir un marché du travail encore robuste. En outre, les prix de l’énergie devraient se stabiliser à des niveaux plus faibles, apportant un certain soulagement, bien que l’offre reste limitée. Au cours des deux prochains trimestres, nous devrions assister à une reprise de l’économie, soutenue par une inflation plus faible et une consommation globalement solide.

L’économie américaine décélère : au-delà du choc inflationniste qui a frappé les consommateurs à faibles revenus, les pertes sur les marchés financiers et immobiliers inquiètent davantage les ménages à revenus moyens. Cela conduit le marché à attendre une volteface de la Fed, c’est-à-dire à un revirement de sa politique monétaire avec des baisses de taux d’intérêt à un rythme modéré. Ces spéculations devraient s’intensifier dans les semaines à venir, soutenant à la fois les obligations et les actions américaines. Un phénomène similaire pourrait être attendue également en Europe.

Quelles solutions pour les investisseurs ?