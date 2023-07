Les investisseurs ont connu plusieurs périodes de fortes turbulences de marchés depuis la crise financière de 2008 – en particulier la crise des dettes souveraines de la Zone Euro, celle du « Taper Tantrum » en 2013 et les premières phases de la pandémie de Covid-19. Heureusement, les violentes chutes enregistrées se sont révélées temporaires à chaque occasion, et la tendance acheteuse pour les actions et les obligations a finalement repris.

Avec de nombreuses classes d’actifs ayant performé à l’unisson depuis 2009, la plupart des approches multi-actifs, y compris le portefeuille traditionnel 60/40, ont largement atteint les objectifs de performance à long-terme des investisseurs. De plus, la diversification du portefeuille – qui est peut-être l’attribut premier d’une solution multi-actifs – n’a été que rarement mise à l’épreuve.

Cependant, alors que les turbulences ont balayé les marchés l’an dernier, déclenchées par les actions agressives des banques centrales pour juguler l’inflation, les méthodes traditionnelles de diversification ont malheureusement laissé à désirer. Historiquement, les obligations ont été l’instrument de choix des investisseurs pour atténuer les baisses des marchés actions. Mais nombre d’investisseurs n’ont eu nul part où se tourner quand les actions et obligations se sont effondrées simultanément en 2022.

Selon nous, la diversification traditionnelle n’a pas été en mesure de protéger les investisseurs, comme elle l’a pu par le passé. La parfaite tempête de corrélation dont nous avons été témoins l’année dernière fut un rappel douloureux de cette situation.

Les limites de la diversification traditionnelle

Si la diversification traditionnelle entre classes d’actifs a atteint ses limites, les investisseurs peuvent envisager d’adopter des approches différenciées pour équilibrer le risque – comme les opportunités disponibles en primes de risque alternatives. Nous pensons que les investisseurs peuvent capitaliser à la fois sur les moteurs de performance cycliques et acycliques d’un ensemble large et diversifié de 30 primes de risque réparties entre différent types de stratégies et classes d’actifs liquides.

Par exemple, au cours des dernières années, nous avons utilisé des primes de risque liées aux devises comme alternative aux obligations souveraines traditionnelles. Les devises aux valorisations attractives peuvent fournir des caractéristiques défensives attrayantes, l’exemple le plus simple étant le dollar américain par rapport à l’euro.

Alors que les actifs risqués ont bénéficié d’un fort démarrage en 2023, les poussées de turbulences accrues risquent de devenir une caractéristique de l’environnement de marché actuel , alors que les banques centrales continuent de lutter contre les pressions inflationnistes et que la guerre dévastatrice en Ukraine fait rage.

La stabilité est réglée pour revenir sous les projecteurs

Malgré ces défis, tout n’est pas catastrophique et morose pour les investisseurs. Nous sommes particulièrement optimistes quant aux actions stables et à faible risque, qui ont démontré une capacité à performer pendant des périodes de volatilité accrue, ainsi que des périodes d’inflation élevée.

Comme on le sait souvent, les actions offrent le plus haut potentiel de rendement dans le cadre d’une stratégie multi-actifs, mais sont également la plus grande source de risque. Ainsi, il est logique d’identifier les sociétés affichant un plus grand degré de solidité du prix de leurs actions, bénéfices, dividendes, EBITDA et, ou, flux de trésorerie que le marché en général.

De notre point de vue, les entreprises stables, de haute qualité et aux valorisations attractives – qui, historiquement, ont des bénéfices plus résilients – sont naturellement mieux à même de naviguer ce contexte économique toujours difficile. De plus, nous cherchons des sociétés ayant un fort pouvoir de fixation des prix et la capacité de répercuter les hausses de prix liées à l’inflation. C’est une caractéristique précieuse dans le climat actuel. Aussi, les actions stables et à faible risque continuent d’offrir une prime de rendement de 1,7% par rapport au marché global. Il s’agit d’une brique incroyablement attractive pour la construction de portefeuilles dans les mois et années à venir.