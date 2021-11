La perte de biodiversité et le changement climatique sont deux des défis de durabilité les plus imbriqués et les plus urgents pour les investisseurs. La déforestation est l’un des éléments les plus tangibles et les plus critiques de ces deux menaces. L’expansion agricole, notamment la production et la consommation de produits agricoles, est à l’origine de 73 % de la déforestation dans le monde. La destruction des forêts a de graves répercussions sur la société et l’environnement : les forêts constituent un "puits de carbone" qui absorbe un volume net de 7,6 milliards de tonnes de CO2 par an.

Irina van der Sluijs, spécialiste investissement responsable senior chez NN Investment Partners : « Ces impacts sociétaux et environnementaux se traduisent également par des risques systémiques importants au niveau financier pour les portefeuilles des investisseurs. Les entreprises qui continuent à s’engager dans la déforestation sont confrontées à des risques profonds - notamment des risques réglementaires, juridiques et de réputation. Ces risques auront des conséquences financières pour les investisseurs, et ne se limitent pas aux entreprises qui pratiquent directement la déforestation, mais ils se répercutent sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des producteurs aux détaillants. »

