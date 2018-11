L’équipe DWS en charge de la recherche thématique ESG, a appelé les banques centrales à mettre en œuvre des cadres d’investissement responsable pour leurs réserves et leurs retraites en signant les Principes pour l’investissement responsable (PRI). Alors que les banques centrales s’efforcent d’encourager la transparence des entreprises et des investisseurs en ce qui concerne le risque climatique, l’équipe DWS, dans un document de recherche, suggère que les banques centrales devraient soutenir plus activement la transition vers des économies à faibles émissions de carbone et les objectifs de développement durable de l’ONU par le biais leurs activités macro et micro-prudentielles.

