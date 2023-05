Bien que l’année·2022 ait été chahutée sur les marchés financiers mondiaux face à un contexte difficile, notre approche diversifiée à travers nos six Supertrends s’est révélée être un précieux guide pour les investisseurs. Nous pensons que ces thèmes à long terme, axés sur des catalyseurs de changement, resteront source de valeur en 2023. Nous avons ajouté le nouveau sous-thème « Métaux du futur » à notre Supertrend « Changement climatique » et intégré des thèmes d’actualité, tels que les chatbots et la demande de produits de luxe dans la région Asie-Pacifique, au sein de nos tendances existantes.

Hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, craintes de récession, défis géopolitiques, crise énergétique : l’année 2022 n’a pas été de tout repos pour les marchés financiers mondiaux. Les Supertrends du Credit Suisse n’ont pas été épargnés par la tendance baissière, mais ont plutôt bien résisté grâce à notre approche diversifiée pour chacune des six tendances et leurs différents sous-thèmes.

Six ans après leur lancement, les Supertrends continuent de cibler des tendances sociétales à long terme et pluriannuelles appelées à générer des opportunités de croissance rapide pour les entreprises, et conservent à ce titre toute leur pertinence. Par conséquent, notre conviction de long terme sur l’ensemble des Supertrends demeure solide. Nous avons toutefois continué à renforcer ce cadre thématique en ajoutant cette année un nouveau sous-thème, « Métaux du futur », au Supertrend « Changement climatique », et en fusionnant certains sous-thèmes au sein d’autres Supertrends. Par ailleurs, nous avons intégré des thèmes d’actualité, tels que les chatbots et la demande de produits de luxe dans la région Asie-Pacifique, au sein de nos tendances existantes.

Burkhard Varnholt, Global Chief Investment Officer au Credit Suisse, déclare : « Bien que les Supertrends n’aient pas échappé à la tendance baissière sur les marchés financiers en 2022, nous restons globalement convaincus par les Supertrends et leurs sous-thèmes. Nous pensons qu’ils continueront à offrir de la valeur sur le plan de la diversification et des opportunités de croissance, grâce à des thématiques qui transcendent les cycles économiques et qui façonneront l’avenir. »

« Les années 2020 ont été le théâtre de nombreux changements, dont bon nombre ont été pris en compte dans nos Supertrends, nos thèmes d’investissement en actions à long terme. Alors qu’en 2017, année de lancement de nos Supertrends, ces tendances commençaient à peine à émerger, elles sont désormais en plein essor et deviennent de plus en plus prégnantes », précise Nannette Hechler-Fayd’herbe, responsable Global Economics and Research au Credit Suisse.

Nos tendances d’investissement en actions à long terme restent plus que jamais d’actualité :

Sociétés anxieuses : dans un contexte géopolitique complexe, en forte mutation, la sécurité constitue la principale préoccupation de nombreuses personnes dans le monde. À cela s’ajoutent le choc inflationniste survenu en 2022 et la détérioration subséquente de l’accessibilité des biens et services essentiels, qui pèsent sur les ménages. Face à ces problématiques, des solutions publiques-privées, dans lesquelles les entreprises innovantes jouent un rôle de premier plan, restent nécessaires.

Infrastructure : ce Supertrend est dans une large mesure exposée aux projets de loi de dépenses pluriannuelles présentés par les gouvernements du monde entier en vue de moderniser leurs infrastructures. Les changements intervenus dans les chaînes d’approvisionnement en énergie en 2022 devraient modifier profondément la façon dont les pays subviennent à leurs besoins énergétiques et nécessiteront de nouvelles infrastructures. Nous pensons que les investissements dans les infrastructures de télécommunications rapprochent les applications de l’utilisateur final. Concernant les infrastructures de transport, le retour des touristes chinois et la demande latente entravée par les confinements liés au COVID-19 constitueront selon nous les principaux moteurs dans ce domaine.

Technologie : la numérisation et la transformation des entreprises à l’aide d’outils informatiques se poursuivent à un rythme effréné. L’année 2022 a connu de véritables avancées, comme l’utilisation d’applications basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour renforcer l’efficacité et la productivité des secteurs des services et de l’industrie. Si les chatbots ont monopolisé l’attention, nous pensons que l’IA sera déployée dans de multiples domaines : éducation, construction, services alimentaires, santé, et commerce de détail.

Économie des seniors : plusieurs pays à travers le monde, tels que le Japon, la Chine et l’Allemagne, ont déjà atteint leur pic de population. Tandis que le vieillissement des sociétés se poursuit, les seniors (65 ans et plus) devraient être la seule tranche d’âge à connaître une croissance significative, passant de 780 millions d’individus aujourd’hui à près de 2,5 milliards à l’horizon 2100. Cette forte croissance s’accompagnera de défis et appellera des solutions innovantes pour les marchés de la santé, de l’assurance, des biens de consommation et de l’immobilier.

Valeurs des Millennials : la montée en puissance des générations Y et Z, et des valeurs profondes qu’elles portent, influence les entreprises et les gouvernements. Un pic probable de l’inflation et la réouverture de l’économie chinoise devraient être favorables à ce Supertrend en 2023. Nous explorons les moteurs structurels de la numérisation, l’essor du marché des produits de luxe (dopé particulièrement par l’appétit des consommateurs chinois jeunes et fortunés) et les innovations capables d’apporter une alimentation nutritive à un prix abordable dans les pays émergents.

Changement climatique : alors que le monde s’est quelque peu détourné de ses objectifs climatiques en 2022, que l’Europe a réactivé ses centrales à charbon pour remplacer le pétrole et le gaz russes sous embargo, il ne s’agira probablement que d’un bref détour sur la voie de la zéro émission nette d’ici à 2050. Les gouvernements occidentaux en quête de sécurité énergétique insufflent un élan sans précédent aux énergies renouvelables produites localement. En outre, la construction de parcs solaires et éoliens et de véhicules électriques nécessitera plus de minerais que les technologies équivalentes fonctionnant aux combustibles fossiles, hissant ce que nous appelons les « métaux du futur » au rang de ressources essentielles à l’avenir.