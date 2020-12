Alors que le monde subi sa plus importante pandémie en plus de 100 ans et que la crise économique ne fait que commencer et pourrait même conduire à une crise financière sans précédent, l’euphorie ambiante sur les marchés financiers a également permis au cours du Bitcoin de revenir évoluer sur ses plus hauts historiques.

De plus, les craintes d’un effondrement du système monétaire actuel conduisent de nombreux investisseurs à se conforter dans l’idée que le Bitcoin ou une autre monnaie digitale, non institutionnelle, sera l’unité de mesure dans les prochaines décennies.

La pertinence du système monétaire actuel est de plus en plus remise en question mais le Bitcoin est-il la solution ?

Il est vrai que le système monétaire actuel semble obsolète, éreinté par les crises économiques et financières qui ont conduit les dirigeants à injecter des sommes colossales dans le système, notamment depuis la crise de 2007.

L’économie croît grâce aux interventions des banques centrales depuis lors et même avant la crise actuelle, le système montrait déjà des signes de fatigue. La politique monétaire menée depuis la crise des surprimes détruit peu à peu le système financier global et l’a rendu dépendant aux injections (de liquidité).

Malgré tout, est-il raisonnable de penser qu’un système démocratique et non contrôlé par des institutions, étatiques ou non, puisse être mis en place dans les années à venir ?

MDBC : les banques centrales travaillent sur les monnaies digitales

La plupart des banques centrales dans le monde n’ont pas attendu pour travailler sur la création de monnaies digitales au travers de la blockchain. La chine semble faire la course en tête mais l’Europe comme les Etats-Unis avancent également leurs recherches sur le sujet depuis un certain temps maintenant.

Cette concurrence pourrait être la fin des espoirs de voir une cryptomonnaie non étatique devenir l’unité de mesure monétaire pour les prochaines générations. La confirmation de la mise en place d’une Monnaie Digitale de Banque Centrale (MDBC) pourrait être la fin de l’euphorie boursière qui entoure la valorisation des crypto-monnaies et le début d’un nouveau système monétaire.

Cours du Bitcoin : la hausse pourrait être violente, tout comme la chute

Le cours du Bitcoin est passé de 3 900$ en mars à près de 20 000$ aujourd’hui, soutenu par l’espoir démesuré des investisseurs en ce temps de pandémie et de crise économique. Il ne présente pas, actuellement, les caractéristiques d’une valeur de réserve car trop volatil d’une part et qu’il réagit de la même manière que les actifs « risqués » en cas de tensions, d’autre part.

Une prise de conscience de la situation réelle sur les marchés financiers devrait conduire à un rééquilibrage des valorisations de beaucoup d’entreprises cotées et le cours des crypto-monnaies devrait être entrainé dans la chute.

En revanche à plus court terme, les investisseurs conservent leur positivité à toutes épreuves et cela pourrait mener le cours du Bitcoin sur de nouveaux plus hauts historiques.

Analyse graphique du cours du Bitcoin en données hebdomadaires

L’analyse du graphique du cours du Bitcoin nous permet de placer notre objectif sur le seuil des 30 000$, en cas de dépassement des 20 000$.

L’utilisation et l’interprétation des retracements de Fibonacci nous permet de définir cet objectif.

Le premier Fibonacci est tracé en prenant le cours le plus haut et celui le plus bas observés lors de la chute qui s’est déroulée de décembre 2017 à décembre 2018 et fait ressortir l’extension de 161,8% à 30 049 dollars. Le second utilise les cours extrêmes de la chute allant de juin 2019 à mars 2020 et montre une première extension (161,8%) à 19 998$, soit proche du cours actuel et une seconde extension (261,8%) à 29 949 dollars.

Le seuil psychologique des 30 000$ se situe au milieu de cette fourchette, ce qui nous conduit à placer l’objectif sur ce niveau.

Bien que la poursuite de la tendance haussière reste le scénario le plus probable à court terme, nous restons attentifs à la construction d’un double top (visible sur un graphique en données journalières), qui en analyse technique peut être annonciateur d’un retournement important de la tendance actuelle. La validation de cette figure technique devrait conduire à un retour sur les 16 500$, puis en cas de cassure de ce dernier, à un test des 13 300 dollars.

Cette réalisation pourrait surtout conduire à l’invalidation de la hausse fulgurante promise par certains et un retour de la baisse sur les crypto-monnaies, plus tôt qu’anticipé.