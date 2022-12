Eh bien, chez DWS, nous pensons naturellement que nos économistes peuvent occasionnellement apporter des éclaircissements utiles. Il se trouve que nous sommes également très positifs sur les obligations d’entreprises de la zone euro. À l’horizon 2023, nous pensons que l’inflation pourrait atteindre son pic et que les récessions devraient être relativement légères, ce qui limiterait les risques de défaut. Il est généralement difficile d’évaluer ces risques, comme l’ont constaté les acheteurs de titres de créance, y compris les tranches de prêts hypothécaires à risque notées "investment grade", lors de la crise financière mondiale. En outre, les périodes de prospérité peuvent conduire à des excès dans la prise de risques par les gérants, dont certains coûts ne deviennent évidents que lorsque survient une nouvelle vague de défaut sur les obligations [ 2 ]. Tout graphique suggérant des parallèles avec les années qui ont précédé la crise financière mondiale devrait inciter les investisseurs en obligations et en actions à réfléchir. Il pourrait, par exemple, suggérer que les investisseurs obligataires voient des risques que leurs homologues en actions ignorent encore un peu trop. Pour le meilleur ou pour le pire, prendre les bonnes décisions d’investissement est rarement aussi évident qu’il pourrait sembler avec le recul.

En laissant de côté ces défauts évidents, y a-t-il d’autres leçons à tirer de ce graphique ? Que doit faire la génération actuelle d’investisseurs du fait que les rendements des obligations d’entreprises sont supérieurs aux rendements des dividendes, pour la première fois depuis la période comprise entre 2005 et fin 2008 ? Les lecteurs plus âgés se souviendront de ces années qui ont mené à ce que l’on a appelé la grande crise financière (GFC). Ce qu’ils ont peut-être oublié, c’est que la crise n’était pas si évidente à l’avance, du moins pas pour tout le monde. Parmi les commentaires économiques publiés à cette époque, un entretien réalisé en 2010 avec Eugene Fama, l’un des grands esprits à l’origine des théories modernes du marché des capitaux, est particulièrement utile pour se rafraîchir la mémoire. Entre autres choses, Fama, qui a remporté le prix Nobel de sciences économiques quelques années plus tard, explique à quel point la discipline en savait peu sur les mécanismes à l’origine des récessions [ 1 ].

Avec ce type « d’analyse », il vaut toujours la peine de prendre quelques minutes pour réfléchir à son bien-fondé. Tout d’abord, notre graphique est clairement une comparaison entre des pommes et des oranges. Les obligations ont généralement une échéance fixe, ce qui signifie que les investisseurs ne doivent se préoccuper des risques de défaut que jusqu’à leur maturité. De plus, les obligations offrent généralement des paiements nominaux fixes. La quantité de biens et de services que vous pouvez acheter avec ceux-ci dépend de l’évolution du niveau général des prix. En revanche, les dividendes sont le revenu résiduel qu’une entreprise génère en termes réels tant que l’émetteur est en activité. C’est pourquoi les actions offrent normalement aussi une certaine protection contre l’inflation. Si les salaires et les autres coûts de production augmentent, les prix aussi. C’est précisément la raison pour laquelle les économistes ont tendance à s’inquiéter de la spirale salaires-prix.

Notes

[1] Comme le dit Fama : "C’est là que l’économie a toujours échoué. Nous ne savons pas ce qui cause les récessions. (...) Nous ne l’avons jamais su. Les débats se poursuivent encore aujourd’hui sur les causes de la Grande Dépression. L’économie n’est pas très bonne pour expliquer les fluctuations de l’activité économique." Plus loin, il explique que : "peut-être que les économistes, comme la population dans son ensemble, se sont laissés bercer en pensant que des événements de cette ampleur ne pouvaient plus se produire. "https://www.newyorker.com/news/john...

[2] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of firm : Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.