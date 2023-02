« Cela dit, pour plusieurs grandes économies, nous avons toujours examiné de très près les agrégats monétaires pour nos perspectives d’inflation, même lorsque cela était très mal vu » , explique Johannes Müller, responsable de la recherche macroéconomique chez DWS. « Cela nous a permis d’obtenir des indices précoces et précieux indiquant que l’inflation pourrait être moins transitoire que prévu » . Comme le montre un récent article des collaborateurs de la Banque des règlements internationaux, les pays où la croissance monétaire a été plus forte ont également connu une inflation nettement plus élevée ces dernières années [ 3 ].

En y regardant de plus près, cependant, il est difficile de dire quelle courbe mène l’autre ou les autres. De plus, le fait d’inclure la mesure de la masse monétaire chinoise tend à donner un meilleur ajustement. Cela semble paradoxal. Le MSCI World ne comprend pas les actions chinoises. La Chine s’appuie fortement sur les contrôles de capitaux, qui étaient probablement encore plus difficiles à contourner ces dernières années, en raison des restrictions de voyage liées au Covid [ 2 ]. Pour compenser le recul de la masse monétaire dans le reste du monde, il faudrait aujourd’hui que des touristes chinois envoient leurs économies au-delà des frontières.

L’une des plus grandes satisfactions de la pensée économique est qu’à long terme, la plupart des vieilles idées ont tendance à revenir à la vie. Prenez les chiffres de la masse monétaire, qui, à leur apogée dans les années 1970 et 1980, semblaient être le Saint Graal des prévisions économiques. Depuis, de nombreux économistes ne cessent de les démoder. Le lien entre un excès d’argent pour un nombre insuffisant de biens et une augmentation du niveau général des prix est un concept intuitif. Malheureusement, il s’est également avéré assez instable [ 1 ].

Notes

[1] Au cours des dernières décennies et dans une grande partie du monde, la "monnaie" a largement disparu de la conception et de la mise en œuvre de la politique monétaire, qui s’est plutôt appuyée sur les taux d’intérêt pour orienter les anticipations d’inflation. Le problème tient en partie au fait qu’il s’est avéré assez délicat de définir et de mesurer les différents agrégats monétaires de manière cohérente entre les économies et au fil du temps. Un autre problème était que la croissance de la masse monétaire peut parfois être largement endogène, c’est-à-dire déterminée par les décisions des ménages et des entreprises du secteur privé en réponse à des chocs économiques réels, plutôt que par les actions de la banque centrale. Par exemple, les entreprises ont tendance à recourir massivement aux lignes de crédit préexistantes, ce qui augmente la masse monétaire tant que les banques commerciales disposent de réserves excédentaires. Pour le contexte, voir l’aperçu délicieusement intitulé Laidler, D (2002) : "Monetary policy without money : Hamlet without the ghost", in Leeson, R. (ed), "Macroeconomics, monetary policy and financial stability : Essais en l’honneur de Charles Freedman", Banque du Canada, pp 111-34. Disponible à l’adresse suivante Monetary Policy without Money : Hamlet sans le fantôme* (uwo.ca)

[2] Pourquoi plus de tourisme chinois signifie plus de fuite de capitaux | The Economist

[3] La croissance monétaire contribue-t-elle à expliquer la récente poussée d’inflation ? (bis.org)