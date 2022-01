Dans le cadre des expositions plus traditionnelles, notamment sur les actions, nous optons généralement pour une approche dite « cœur-satellites ». C’est-à-dire que nous utilisons des fonds plus « benchmarkés » en cœur d’allocation pour nous exposer à la performance du marché (par exemple des actions européennes) avec un risque relatif maitrisé et une espérance de surperformance limitée. En complément, nous choisissons des « satellites » plus actifs afin de nous exposer à une thématique ou un style particulier, par exemple un facteur momentum ou une thématique climat.

Plus important encore, compte tenu de la perception du risque considérée précédemment (aversion à la perte), la théorie de la diversification classique qui mesure le risque en volatilité et se fonde sur les bénéfices de décorrélation entre actifs n’est pas intuitive. Ainsi, un individu aura tendance à construire son portefeuille comme une pyramide [ 22 ] de 3 comptes mentaux : la base de la pyramide (la part la plus importante du portefeuille) vise à protéger contre la perte (actif sans risque), au milieu se trouve un portefeuille visant à se percevoir au-dessus de la moyenne sans prendre de risques inconsidérés (le portefeuille le plus proche du portefeuille optimal) et au somment de la pyramide, l’investisseur place des actifs qui visent à le rendre très riche très rapidement (par exemple des bitcoins, de l’or, le fonds ou le titre à la mode,…). La préférence pour la liquidé conforte la base de la pyramide à risque minime (dans le contexte français, il s’agirait des placements en livret A ou en fonds Euro). La prime d’illiquidité n’est que rarement exploitée par les investisseurs particuliers. Le « private equity », la dette privée ou des produits structurés se situeraient probablement à la pointe de la pyramide.

3. l’excès de confiance [ 13 ] qui peut nous conduire à sous-estimer le risque ou à surestimer le potentiel de performance lié à notre analyse. De nombreuses personnes s’attendent à ce que les taux remontent, car ils sont au plus bas. Ce raisonnement, devenu une narration habituelle des marchés, est débattu au moins depuis 2011 ; peut-être que ça se produira cette fois-ci mais ça n’a pas été le cas ces 10 dernières années. D’autres encore ne croient plus à un scenario de déflation par suite de quelques publications de chiffres d’inflation autour de 4-5%. Ces biais ont été identifiés par la psychologie comme des traits humains puis confirmés dans les décisions financières d’achat/vente d’actions le plus souvent, mais que l’on peut extrapoler mutatis mutandis sur l’investissement à travers des fonds.

2. la disponibilité [ 12 ] qui nous donne l’illusion que parce qu’un évènement nous vient facilement à l’esprit, sa probabilité d’occurrence est plus grande. Ainsi, parce qu’il entend parler beaucoup de Tesla ou du Bitcoin, un investisseur va penser que tous les fonds investis sur la technologie ou les crypto monnaies vont nécessairement réaliser de belles performances. Dans le même esprit, lorsque l’on est familier avec telle société (en tant que salarié, en tant que client…), on pense qu’il s’agira d’un meilleur investissement qu’une société « inconnue ». Ou encore, lorsque l’on évoque les risques d’inflation, il ne faut pas tomber dans l’excès en se référant trop vite à l’hyperinflation des années 30 et ses conséquences.

La théorie des perspectives [ 9 ] et ses conséquences, notamment d’aversion à la perte plutôt qu’à la volatilité (comme mesure de risque) me semble très instructive. Cette théorie a valu à Daniel Kahneman (son co-auteur Amos Tversky étant décédé prématurément) le Prix. Nobel d’économie en 2002. L’idée maitresse de ces psychologues est que la « douleur » ressentie d’une perte est significativement (d’un facteur 2 à 3 environ) plus intense que le bénéfice perçu d’un gain de même ampleur. En conséquence, lorsqu’il faudra choisir de réaliser une perte (vendre un titre ou un fonds en performance relative négative), l’investisseur aura tendance à laisser courir tandis qu’il tendra à réaliser ses gains trop tôt [ 10 ].

L’inflation est sur toutes les lèvres, des particuliers aux dirigeants de Banques centrales : sera-t-elle temporaire ou durable ? Quel est son niveau réel ? Comment est-elle perçue ? Tous les acteurs de marché s’interrogent sur les perspectives et les investissements à faire. Les particuliers s’interrogent sur les options entre fonds euro et unités de comptes dans la cadre de l’assurance vie tandis que les institutionnels se penchent sur la sensibilité aux taux de leurs investissements et les niveaux des marchés actions.

D’après le tableau de bord des investisseurs particuliers de l’AMF [ 8 ], le flux régulier de nouveaux investisseurs augmente et les volumes de transaction ont atteint un record au premier trimestre 2021. Plus de 600.000 investisseurs particuliers ont réalisé au moins un achat d’actions au cours de ce trimestre, près du double des niveaux observés en 2019 (hors quatrième trimestre). On a répertorié plus de 60 millions de transactions par des particuliers en France sur l’année 2020, contre 25 millions les deux années précédentes.

Si l’on s’intéresse maintenant au comportement des épargnants avant d’évoquer les comportements d’investissement, deux points semblent éclairants. Le premier point est que le taux d’épargne est quasi-systématiquement trop faible, au moins aux Etats-Unis en ce qui concerne l’épargne retraite d’après Richard Thaler (Lauréat du Prix de la Banque de Suède en l’honneur d’Alfred Nobel en économie, Prix Nobel d’économie ci-après) et son co-auteur Benartzi [ 5 ]. Les individus privilégient les plaisirs présents au bien-être futur. Cela n’est pas spécifique à la finance comme l’atteste également la célèbre étude de Read et Leeuwen [ 6 ] qui ont laissé des pommes et des chocolats à la sortie d’une conférence sur la nutrition et bien que chacun sache qu’il est préférable de manger une pomme pour sa santé à long terme, ce sont tous les chocolats qui ont disparu.

Ainsi, il y a eu une augmentation de l’épargne très nette ces deux dernières années qui cherche à s’investir. Pour autant, deux forces s’opposent sur la capacité à prendre du risque et donc à s’exposer à des classes d’actifs risquées (actions, fonds dynamiques…). Compte tenu de leur assise financière solide, ceux qui disposent de l’épargne la plus importante peuvent supporter de la volatilité [ 4 ] qui engendre des baisses temporaires et donc s’exposer à des classes d’actifs risquées. Pour autant, les mieux dotés ont tendance à avoir des horizons d’investissement plus courts (puisqu’ils sont en moyenne plus âgés) et voient donc leur capacité à prendre du risque se réduire.

Il semble important de faire trois remarques liminaires sur les niveaux et la répartition de l’épargne avant de réfléchir à comment l’investir. Tout d’abord, les niveaux d’épargne des ménages en France mesurés par l’INSEE sont passés de montants relativement stables (entre 2016 et 2019) autour de 50 milliards d’euros à un peu plus de 80 milliards d’euros depuis la crise Covid (avec un pic à plus de 100 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020) [ 1 ]. Ensuite, la répartition de cette augmentation est clairement en faveur de ménages les mieux dotés (+21 000 euros en moyenne pour les 5% les mieux dotés contre +800 euros pour les 50% les moins dotés en patrimoine financier d’après des données Crédit Mutuel Alliance Fédérale citées sur le site de l’INSEE [ 2 ]). Enfin, les montants moyens (et médians) de patrimoine augmentent avec l’âge. Ils passent de 38 000 euros en moyenne pour les moins de 30 ans à 315 200 euros pour les 60-69 ans (seulement 194 300 euros en médiane ce qui illustre à nouveau l’inégale répartition) [ 3 ].

Notes

[1] Source : Insee

[2] Source : Insee

[3] Source : Insee

[4] La volatilité correspond au calcul des amplitudes des variations du cours d’un actif financier. Plus la volatilité est élevée, plus l’investissement sera considéré comme risqué.

[5] Thaler R.H., and S. Benartzi. “Save More Tomorrow™ : Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving.” Journal of Political Economy, 112(1), 2004, p. S164-S187.

[6] Read, D., and B. van Leeuwen. “Predicting Hunger : The Effects of Appetite and Delay on Choice.” Organizational Behavior and Human Decision Processes, 76(2), 1998, p. 189-205.

[7] Lusardi, A. “Saving and the Effectiveness of Financial Education.” In : Pension Design and Structure : New Lessons from Behavioral Finance, ed. O.S. Mitchell and S. Utkus, New York : Oxford University Press, 2004, p. 157-184.

Lusardi, A., and O.S. Mitchell. “Financial Literacy and Retirement Preparedness. Evidence and Implications for Financial Education.” Business Economics, 42(1), 2007, p. 35-44.

Allianz International Pension Papers 1/2017 - When will the penny drop ? Money, financial literacy and risk in the digital age – academic supervision by Annamaria Lusardi.

[8] Source : AMF

[9] Kahneman, D., and A. Tversky. “Prospect Theory : An Analysis of Decision Under Risk.” Econometrica, 47(2), 1979, p. 263-291.

[10] Odean, T. “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses ?” Journal of Finance, 53(5), 1998, p. 1775–1798.

[11] Tversky, A., and D. Kahneman. “Judgment Under Uncertainty : Heuristics and Biases.” Science, 185(4157), 1974, p. 1124-1131.

[12] Odean, T. “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses ?” Journal of Finance, 53(5), 1998, p. 1775–1798.

[13] Odean, T. “Volume, Volatility, Price, and Profit When All Traders Are Above Average.” Journal of Finance, 53(6), 1998, p. 1887–1934.

[14] Barber, B.M., and T. Odean. “Trading is Hazardous to Your Wealth : The Common Stock Investment Performance of Individual Investors.” Journal of Finance, 55(2), 2000, p. 773-806.

[15] Frazzini, A., and O.A. Lamont., “Dumb Money : Mutual Fund Flows and the Cross-Section of Stock Returns,” Journal of Financial Economics, 88 (2), 2008, p. 299-322.

[16] Barber, B.M., X. Huang, and T. Odean. “Which Factors Matter to Investors ? Evidence from Mutual Fund Flows.” Review of Financial Studies, 29(10), 2016, p. 2600-2642.

[17] Cooper, M.J, H. Gulen, and P.R. Rau. “Changing names with style : Mutual fund name changes and their effects on fund flows.” Journal of Finance, 60(6), 2005, p. 2825–2858.

[18] Barber, Brad M., and Terrance Odean, 2008, All that glitters : The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. Review of Financial Studies 21(2), 785- 818.

[19] Barber, Brad M., Terrance Odean, Xing Huang, and Christopher Schwarz, 2021, Attention Induced Trading and Returns : Evidence from Robinhood Users. Journal of Finance (forthcoming).

[20] Iyengar, S.S., G. Huberman, and W. Jiang. “How Much Choice is Too Much ? : Contributions to 401(k) Retirement Plans.” In : Pension Design and Structure : New Lessons from Behavioral Finance, ed. O.S. Mitchell and S. Utkus, New York : Oxford University Press, 2004, p. 83-96.

[21] Benartzi, S., and R.H. Thaler. “Naive Diversification Strategies in Defined Contribution Saving Plans.” American Economic Review, 91(1), 2001, p. 79-98.

[22] Shefrin, Hersh and Meir Statman. “Behavioral Portfolio Theory.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35, 2000, p. 127 - 151.

[23] Les obligations spéculatives à « Haut rendement », ont une note de crédit (de BB+ à D selon Standard & Poor’s et Fitch) plus faible que les obligations « Investment Grade » (notées de AAA à BBB- selon Standard & Poor’s et Fitch) en raison de la santé financière plus fragile de leurs émetteurs selon les analyses des agences de notation. Elles sont donc considérées comme plus risquées par les agences de notation et offrent en contrepartie des rendements plus élevés.

[24] Hoffstein, C., and J. Sibears. “Embracing Conflict in Asset Allocation”, Newfound Research paper, 2017, 8p.

[25] Les obligations spéculatives à « Haut rendement », ont une note de crédit (de BB+ à D selon Standard & Poor’s et Fitch) plus faible que les obligations « Investment Grade » (notées de AAA à BBB- selon Standard & Poor’s et Fitch) en raison de la santé financière plus fragile de leurs émetteurs selon les analyses des agences de notation. Elles sont donc considérées comme plus risquées par les agences de notation et offrent en contrepartie des rendements plus élevés.

[26] La duration correspond à la durée de vie moyenne pondérée d’une obligation ou d’un portefeuille d’obligations exprimée en années.

[27] Cohen, Daniel « Il faut dire que les temps ont changé… Chronique (fiévreuse) d’une mutation qui inquiète », Albin Michel, 2018, 230p.