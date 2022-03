La solution CPR Invest – Hydrogen proposée par CPR AM couvre toute la chaine de valeur de l’hydrogène, de l’amont vers l’aval, afin de bénéficier de l’ensemble de la thématique.

A ce titre, il a été structuré autour de quatre grandes dimensions :

La production d’énergies vertes ;

Les technologies et composants ;

La production, le stockage & la distribution ;

Les utilisateurs.

En complément, pour obtenir un univers d’investissement durable, nous appliquons plusieurs filtres d’exclusions ESG cumulatifs.

AGIR AUJOURD’HUI POUR UNE ÉCONOMIE « NET ZERO » DEMAIN

Parce que tout le monde doit agir, les investisseurs ont aussi un rôle déterminant à jouer pour soutenir l’ensemble de la filière et accompagner sa transition vers l’hydrogène vert. CPR AM, toujours soucieuse d’identifier les solutions d’investissement de long terme autour des grands enjeux de notre siècle, est fière de proposer CPR Invest – Hydrogen. Ce fonds actions internationales apporte une réponse unique aux enjeux du défi climatique et de cette filière émergente qui offre un potentiel de croissance significatif. Le lancement de cette stratégie vient enrichir l’expertise Climat de CPR AM qui comptabilise désormais près de 2 milliards d’euros d’encours toutes classes d’actifs confondues, via des solutions de placement décarbonées et de compensation carbone à destination des investisseurs désireux de contribuer au financement de la transition énergétique.

POURQUOI INVESTIR ?

Vers une économie « Net Zéro »

L’urgence climatique s’accompagne d’engagements forts à l’échelle mondiale visant à décarboner nos économies d’ici à 2050. Or, les énergies renouvelables seules ne seront pas une solution suffisante pour atteindre les objectifs des Etats et sociétés.

L’hydrogène, pouvant être utilisé comme vecteur d’énergie et comme moyen de stockage de l’énergie est la clé pour réussir le défi d’une économie zéro émission nette.

L’hydrogène vert – produit à partir d’énergies renouvelables - et ses dérivés permettent en outre de décarboner les secteurs polluants difficiles voire impossibles à décarboner. Il contribue ainsi à augmenter la part des renouvelables dans le mix énergétique.

Le potentiel de l’hydrogène à ses prémices

L’accélération de la production de l’hydrogène vert et son déploiement à grande échelle sont aujourd’hui favorisés par :

Une prise de conscience généralisée sur le défi climatique

D’importants avancements et innovations dans les technologies et composants de l’hydrogène

La baisse continue de son coût de production

Un solide appui financier de la part des acteurs publics et privés

La transition vers l’hydrogène vert devrait générer 11 000 milliards de dollars en investissements en infrastructures et 30 millions d’emplois d’ici à 2050.

NOTRE APPROCHE POUR CAPTER LE POTENTIEL DE L’HYDROGÈNE

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

L’objectif d’investissement du fonds est de surperformer les marchés actions mondiaux sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans des actions de sociétés positionnées tout au long de la chaine de valeur de l’hydrogène, de l’amont vers aval. Ces sociétés peuvent être de tout secteur, pays ou capitalisation.

Le processus d’investissement intègre une approche durable à travers des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ainsi, les entreprises avec les plus mauvais comportements et controverses ESG sont exclues. Par ailleurs, le compartiment suit l’Article 9 du Règlement SFDR sur la publication d’informations relatives aux investissements durables.

Le portefeuille est géré activement. Son approche d’investissement comporte une construction robuste du portefeuille ajustée par les risques. Le portefeuille final contient entre 60 et 80 titres.