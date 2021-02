Fed : La réserve fédérale des Etats-Unis, soit la banque centrale des Etats-Unis.

BCE : Banque Centrale Européenne

PBoC : Banque Populaire de Chine (Banque centrale)

BoJ : Banque du Japon

BoE : Bank of England

BoC : Bank of China, l’une des principales banque commerciale de Chine

SNB : Swiss National Bank

M2, M3 : M0 et M1, sont appelés monnaie étroite et comprennent les pièces et les billets en circulation et d’autres équivalents monétaires qui peuvent être facilement convertis en espèces. M2 comprend M1 et, en outre, les dépôts à court terme dans les banques et certains fonds du marché monétaire1. M3 comprend M2 en plus des dépôts à long terme.