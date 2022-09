Pour la deuxième fois consécutive, la Banque d’Angleterre (BoE) a relevé son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 2,25 %. Cela montre que - comme elle l’a indiqué dans son guide prévisionnel - elle est prête à réagir avec une « réaction prévoyante » face à l’inflation qui reste élevée. Compte tenu de la forte pression sur les salaires et d’un taux d’inflation quasi à deux chiffres, cela semble également nécessaire. En même temps, la BoE est consciente que les indicateurs économiques pointent vers le bas - la récession attendue approche. C’est probablement la principale raison pour laquelle elle s’est abstenue de relever encore les taux d’intérêt.

Toutefois, la banque centrale devient également plus restrictive par sa décision de commencer à céder des obligations d’État (« resserrement quantitatif »). Bien que la trajectoire des ventes soit assez modérée, elle réduira néanmoins la liquidité.

En outre, les plafonds de prix de l’énergie pour les ménages et les entreprises introduits par le nouveau gouvernement ont une fois de plus modifié l’orientation de la politique monétaire. À court terme, ils empêchent la nouvelle explosion redoutée des taux d’inflation. À moyen et long terme, cependant, ils ont un effet stimulant sur la demande et entraînent également une augmentation des nouveaux emprunts. C’est notamment pour cette raison que la BoE devra procéder à plusieurs resserrements dans les mois à venir.