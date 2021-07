Cela fait plusieurs mois que les constructeurs automobiles ajustent leur production du fait de la pénurie de composants électroniques. Afin d’évaluer la production automobile dans ce contexte, nous avons construit une estimation de la production mensuelle pour un ensemble de pays constructeurs, représentant un peu moins de 90% de la production automobile mondiale. Nous sommes partis des données de production en nombre de véhicules pour les pays les publiant et des données de production industrielle pour les autres pays. Nous avons corrigé les données des variations saisonnières pour les statistiques non-retraitées.

Cette estimation fait état d’une baisse régulière de la production automobile depuis décembre. Alors qu’à l’automne dernier, la production était revenue sur le niveau qui prévalait fin 2019, elle était en mai inférieure de 10%.

« Ce recul de la production automobile pèse sur les ventes de voitures neuves qui ont baissé sur les derniers mois en dépit d’un rebond marqué de la confiance des ménages et d’un pouvoir d’achat bien orienté. Il semblerait que cette pénurie de composants puisse durer encore plusieurs mois. Ceci vient grossir la réserve d’activité pour les prochaines années constituée par les achats de voiture non réalisés actuellement et reportés.

Aux Etats-Unis, où ce contexte a entraîné une forte hausse des prix des voitures d’occasion contribuant à l’accélération de l’inflation, il est probable que le retour à la normale s’avère plus lent que prévu sur le marché de l’occasion. Cette normalisation tardive pourrait en revanche constituer un important facteur de désinflation l’an prochain. » analysent les experts de Lazard Frères Gestion.