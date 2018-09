›  Produit 

La Banque mondiale a réalisé sa première émission de Water bonds destinée à financer des actions en faveur de l’eau

Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’eau (World Water Week), qui se tenait du 26 au 31 août 2018 à Stockholm (Suède), la Banque mondiale a annoncé le lancement d’une série d’émissions obligataires pour sensibiliser le monde de la finance sur la thématique de l’eau.

Ce programme vise notamment à répondre aux 17 objectifs de développement durable - Sustainable Development Goals (SDGs) - adopté en 2015 par l’Organisation des Nations Unies.

En effet, l’eau est un enjeu crucial pour notre société, comme le souligne Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale : « soixante-dix pour cent de la surface de la planète est constituée d’eau, mais les ressources océaniques dégradées et le manque d’accès à l’eau potable nuisent à la vie de centaines de millions de personnes ».

Ces émissions de Water bonds visent à recueillir au moins 3 milliards de dollars américains et donneront aux investisseurs l’occasion de souligner leur soutien aux objectifs de développement durable relatifs à l’eau, à l’assainissement et à la protection marine car « nous devons protéger nos ressources en eau et en ressources marines pour les générations futures », ajoute Kristalina Georgieva.

Du reste, dans la foulée de cette annonce, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), filiale de la Banque mondiale, a procédé à une première opération d’un montant d’un milliard de couronnes suédoises sur une maturité de 7 ans.

Pour information, la Banque mondiale a réalisé plus de 37 milliards de dollars d’investissements dans l’eau, comprenant un portefeuille de 170 projets d’une valeur de 26,7 milliards de dollars, ainsi que des projets avec une composante liée au secteur de l’eau totalisant environ 10 milliards de dollars.