Après une lutte acharnée, la SEC a finalement approuvé un ETF Bitcoin Spot. Cependant, il est important de se rappeler que l’approbation d’aujourd’hui n’est pas le résultat d’une réflexion interne au sein de la SEC, mais a été motivée par une pression externe. Des tribunaux ont annulé des décisions de la SEC, les forçant à prendre cette décision.

Quelles sont les implications ?

Quelle que soit la cause, l’approbation d’un ETF Bitcoin Spot est une étape importante dans l’adoption des cryptomonnaies. Désormais, les investissements à long terme des acteurs institutionnels afflueront sur le marché de la cryptomonnaie et cette décision changera fondamentalement l’industrie.

Jusqu’à présent, de nombreux investisseurs institutionnels ne pouvaient opérer dans le secteur de la cryptomonnaie à cause de leur réglementation, ils devaient donc investir dans des produits financiers traditionnels. Les ETF désormais disponibles seront un outil extrêmement important pour les institutions et les grandes banques aux États-Unis.

Je crois que l’approbation d’un ETF Bitcoin Spot encouragera l’adoption massive des crypto-actifs par les investisseurs institutionnels aux États-Unis. Ils seront peut-être plus enclins à investir dans le Bitcoin s’ils y ont accès via des produits d’investissement tels que les ETF. C’est la prochaine étape vers la finance traditionnelle et la cryptomonnaie s’installera durablement.

Le Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 dollars cette année

Bien que l’approbation ait exercé une influence positive sur le prix du Bitcoin, il est probable qu’il ne s’agisse que d’une hausse à court terme. En effet, une grande partie de l’anticipation de l’approbation de l’ETF a déjà été intégrée dans les prix, et il est probable que nous verrons un événement de "sell the news" après une brève hausse. À long terme, une plus grande liquidité et un volume plus élevé entraîneront une hausse du prix du Bitcoin et pourraient également contribuer à réduire sa volatilité.

La liquidité supplémentaire dans le système américain, associée à d’autres facteurs tels que le prochain halving du Bitcoin en avril ou une éventuelle baisse des taux d’intérêt clés, pourrait conduire le Bitcoin à franchir la barre des 100 000 dollars dès cette année. L’ETF Bitcoin est une autre étape cruciale vers l’adoption massive des actifs crypto.

Chez Bitpanda, nous constatons un nombre croissant de demandes de la part de banques établies concernant notre solution de marque blanche, nos solutions de garde et autres produits B2B. L’intérêt des acteurs établis à considérer les cryptomonnaies et proposer des produits d’investissement à leurs clients est important et nous sommes prêts à les soutenir dans cette démarche.