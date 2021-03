Depuis le lancement en 2009 de la stratégie Silver Age sur le vieillissement de la population, CPR AM s’est imposé comme un acteur de référence sur l’investissement thématique. Au rythme d’une innovation permanente et de la co-construction avec ses clients, CPR AM gère aujourd’hui une dizaine de thématiques totalisant plus de 15 milliards d’euros d’encours. Défi alimentaire, éducation, urbanisation durable, climat, réduction des inégalités, disruption, technologies médicales, lifestyles… Au travers de ses solutions d’investissement, CPR AM souhaite adresser les grandes mutations et enjeux majeurs de notre siècle à la fois comme sources d’opportunités de long terme et comme facteur de gestion du risque pour les investisseurs et de soutenabilité pour la planète et les Hommes.

Néanmoins, il peut s’avérer difficile pour les investisseurs de sélectionner les thématiques sur lesquelles investir. C’est pourquoi nous avons développé deux solutions d’allocation de thématiques avec des profils de risque différents :

pour les moins averses au risque qui recherchent un rendement potentiellement plus élevé, une solution 100 % actions : CPR Invest - Megatrends

pour les investisseurs prudents ou avec un horizon moyen terme, une solution multi-classes d’actifs : CPR Invest - Smart Trends.

Dans le contexte de marché actuel, intéressons-nous aujourd’hui plus particulièrement à Smart Trends.

LA GENÈSE DU FONDS

CPR Invest - Smart Trends a été créé en 2019 pour offrir une exposition thématique au plus grand nombre, à travers une solution diversifiée, différente de nos fonds purs actions traditionnels. Il s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir sereinement sur les marchés financiers et traverser à moyen terme un environnement macro-économique incertain, tout en bénéficiant de la performance apportée par les fonds thématiques sur le long terme.

Smart Trends combine ainsi deux de nos savoir-faire maison : l’allocation d’actifs, reconnue depuis plus de 20 ans au travers de la gamme Croissance et notre expertise actions thématiques préalablement évoquée.

ACTIONS THÉMATIQUES, FLEXIBILITÉ, RISQUE MODÉRÉ ET ESG

L’originalité de ce fonds multi-classes d’actifs se trouve dans l’allocation de sa poche actions, qui est exclusivement composée de fonds actions thématiques gérés par CPR AM. Le fonds est en permanence investi sur les actions thématiques. Celles-ci sont sélectionnées selon le contexte de marché et les perspectives qui en découlent selon nos stratégistes et gérants afin de bénéficier en permanence de l’alpha thématique de long terme.En outre, au regard du profil de clients ciblés, l’encadrement du risque est au centre du processus d’investissement et le fonds a été construit pour se maintenir dans un SRRI de 3. Pour ce faire, l’allocation entre les classes d’actifs est flexible : l’exposition actions varie entre 0 et 35 % et l’exposition taux entre 65 et 100 % dans une fourchette de sensibilité taux de [-1 ; +8]. Ceci permet d’adapter habilement le profil du portefeuille aux multiples scénarios de marché.

L’ensemble des classes d’actifs ne disposant pas encore de supports intégrant des critères ESG comme par exemple les devises et taux émergents, nous nous sommes fixés un objectif progressif à 100 % avec un minimum réglementaire à 50 %. Aujourd’hui le portefeuille intègre déjà 80 % de supports adoptant une approche responsable.

UN PREMIER PASSAGE DE CRISE TRÈS CONCLUANT

Les incertitudes profondes et les pics de volatilité qui ont marqué l’année 2020 ont permis de souligner la robustesse du fonds et de son processus de gestion. Smart Trends a en effet réalisé une performance très solide de 3,9 % en 2020 (part I - Euro) permise grâce à une allocation prudente en début d’année et graduellement plus agressive à mesure que l’épidémie de la Covid-19 régressait dans le monde.

Au sein de la poche actions, les fonds thématiques ont pleinement joué leur rôle en termes de performance, notamment le fonds CPR Invest - Global Disruptive Opportunities. Cet apport d’alpha thématique intégré au sein d’une allocation modérée, a permis de limiter fortement les pertes en mars 2020, lorsque la plupart des fonds purs actions ont subi de fortes sous-performances.

La promesse clients et la bonne tenue du fonds ont été récompensées par une collecte conséquente de plus de 400 millions d’euros sur l’année. Le momentum se poursuit en 2021, le fonds venant de passer la barre des 500 millions d’euros d’encours en février, 18 mois à peine après son lancement.

POSITIONNEMENT POUR LES MOIS À VENIR

Depuis le début de l’année, nous continuons à augmenter la diversification du portefeuille à travers les fonds Climate Action et Social Impact, qui bénéficient tous les deux d’un univers d’investissement large et tous secteurs. Nous augmentons aussi progressivement le poids du fonds Future Cities, dont le thème semble particulièrement intéressant dans un contexte d’augmentation des investissements publics dans les infrastructures.

Confiant dans notre scénario principal de réouverture progressive des économies, nous avons maintenu une exposition nette actions moyenne autour de 15 % à 20 % depuis le début de l’année. Nous restons aussi attentifs aux perturbations sur le marché des taux, notamment américains, initiées lors de la dernière semaine de février.