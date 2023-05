Vous aimeriez épargner davantage d’argent tous les mois, mais vous n’y arrivez pas ? Vous êtes à la recherche de solutions pour mettre un peu d’argent de côté chaque mois et vous créez un petit capital ? Du choix de son livret d’épargne aux techniques pour se forcer à mettre effectivement de l’argent sur son livret de développement durable et solidaire par exemple, il existe plusieurs techniques pour vous permettre d’améliorer votre taux d’épargne. Pour vous accompagner dans votre mission, nous vous proposons quelques astuces pour épargner plus d’argent.

Ouvrir un livret de développement durable

Première astuce pour épargner plus d’argent, vous devez miser sur les bons livrets d’épargne. Nous vous conseillons ainsi d’ouvrir par exemple un livret de développement durable et solidaire. Ce livret d’épargne vous permet d’économiser à votre rythme et de mettre la somme d’argent que vous souhaitez dessus au fil de votre épargne. Vous n’avez donc pas de pression pour épargner, mais vous avez réellement un livret qui vous permet de comptabiliser votre épargne et qui vous fera gagner un peu d’argent tous les ans. Le taux de rémunération d’un livret de développement durable est en effet de 3% à ce jour. Si vous voulez mettre de l’argent de côté, il reste donc intéressant de placer votre argent dessus plutôt que de le laisser sur votre compte-chèques. Sachez enfin que le plafond LDDS est de 12 000 euros ce qui vous permet d’économiser en toute sérénité une belle somme d’argent tranquillement.

Pour épargner, vous pouvez aussi bien évidemment miser sur le traditionnel livret A. Notez que vous avez parfaitement la possibilité d’ouvrir un LDDS en complément de votre livret A si celui-ci est complet. Sachez aussi qu’il est très facile de transférer de l’argent d’un compte-chèques à un compte épargne avec les comptes client en ligne qui existent de nos jours. Si vous avez vos deux comptes dans le même organisme bancaire, vous pouvez en effet faire le transfert de votre épargne en quelques clics.

Se fixer des objectifs pour mieux épargner

Même si vous choisissez d’épargner en toute liberté sur un livret A ou un livret de développement durable, nous vous conseillons tout de même de vous fixer des objectifs. Il est en effet toujours plus simple d’avancer dans tous les domaines de la vie avec des objectifs clairs à suivre. Soyez donc raisonnable sur vos objectifs afin de les atteindre, mais fixez-vous des sommes d’argent à mettre de côté tous les mois. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté de réussir à épargner plus. Si vous voyez que vous atteignez vos objectifs très facilement les premiers mois, n’hésitez pas à les augmenter un peu au fil du temps pour également faire monter votre épargne. D’un autre côté, si vous n’avez pas atteint vos objectifs un mois, ne dramatisez pas et faites tout ce que vous pouvez pour vous rattraper les mois suivants.

Se faire un budget de dépense et un budget d’épargne

Ensuite, nous vous conseillons de vous établir un budget pour votre foyer et de compter de l’épargner dans votre budget. Il est en effet plus simple de dépenser raisonnablement de l’argent quand un budget est clairement établi. Pour cela, vous pouvez par exemple créer des enveloppes avec les différents postes de dépenses principales. Loyers, factures, courses alimentaires ou encore transports, listez toutes vos dépenses et créez votre budget sur-mesure. Dans votre budget, nous vous conseillons de ne pas oublier de garder une petite somme pour les loisirs. Elle est en effet importante pour vous faire plaisir. Si elle est comprise dans votre budget correctement, elle vous permettra effectivement de vous amuser sans dépenser trop et sans frustration. N’hésitez pas également à prévoir une petite enveloppe pour les urgences. Vous gèrerez ainsi votre argent de manière plus détendue avec cette petite somme de secours et vous aurez un peu plus d’épargne à la fin du mois si vous n’en avez pas eu besoin.

Se poser la question avant d’effectuer un achat

Enfin, une des meilleures solutions pour épargner plus d’argent est de se poser la question de dépenser ou non à chaque achat que vous voulez faire. Nous vivons dans une société de consommation où les tentations sont nombreuses partout et où tout est fait pour vous pousser à dépenser votre argent le plus souvent possible. Or, de nombreuses dépenses que vous faites ne sont souvent pas forcément utiles. Avant chaque achat, nous vous recommandons ainsi de vous poser la question de la légitimité de l’achat. Si vous n’avez plus de jean, achetez-vous bien évidemment un nouveau jean sans complexe. D’un autre côté, si vous avez déjà une dizaine de pantalons dans votre garde-robe, vous pouvez peut-être épargner l’achat d’un pantalon supplémentaire. Au fil de vos réductions de dépenses en évitant les achats compulsifs, vous allez voir votre épargne augmenter tranquillement et naturellement.

Et vous, quelles sont vos meilleures astuces pour épargner plus d’argent ?