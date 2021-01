Selon Malik Haddouk, Directeur de la Gestion diversifiée chez CPR AM, 2020 aura été une année hors norme. Jamais dans l’histoire de la finance, les indices n’avaient chuté et rebondi aussi fortement, soutenus par les massifs plans de relance des états et les politiques monétaires accommodantes des banques centrales. La plupart des classes d’actifs finissent en territoire positif…