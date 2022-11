Cyrille Geneslay, Gérant allocataire chez CPR AM indique que la société de gestion a pris des bénéfices sur les positions vendeuses de taux, qu’elle avait sur les maturités courtes tant américaines qu’européennes. La sensibilité est remontée à plus de 3. Le but de cette stratégie est de bien évidemment de bénéficier du portage obligataire qui redevient attractif !