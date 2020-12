Le lancement du 1er fonds en 2009, sur la thématique du vieillissement de la population, a permis à CPR AM de se positionner comme un acteur de tout premier plan dans le domaine de l’investissement thématique.

CPR AM a lancé avec succès des fonds sur la thématique de la disruption, sur le défi alimentaire, sur le changement climatique, sur l’éducation et plus récemment sur la thématique des inégalités qui est un phénomène hélas croissant. Aujourd’hui, avec un peu plus de 12 milliards d’euros sous gestion, avec une quinzaine de gérants, CPR AM aborde la 2ème phase de son développement avec sérénité et confiance dans l’expertise acquise au fil de ces années.