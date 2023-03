›  Interview 

Next-Finance : En 2020, vous avez lancé le fonds Macif Impact ESS, de quoi s’agit-il ? Est-ce un fonds Article 8 ? Article 9 ?

Thierry Vallet : Macif Impact ESS n’est pas un fonds au sens juridique mais un véhicule d’investissement pour compte propre. Il s’agit d’une filiale, dont la Macif est la seule associée, qui a vocation à investir et accompagner le développement d’entreprises implantées dans les territoires en faveur d’une économie réelle plus durable.

Ce véhicule d’investissement complète les solutions d’accompagnement développées par la Macif en faveur de l’ESS et de l’économie positive. Les structures soutenues par Macif Impact ESS apportent des solutions concrètes à des problématiques sociales et environnementales peu ou non adressées dans les domaines de la mobilité, de l’habitat, de la santé, et de la finance responsable.

Doté, par la Macif, de 20 M€ sur fonds propres, Macif Impact ESS propose des financements en instruments de dette ou en equity avec des tickets moyens de 500 K€ en privilégiant les co-investissements afin de partager le risque et de démultiplier l’impact des structures financées. Thierry Vallet, Adjoint au Directeur des Investissements Macif – Directeur Général Délégué de Macif Impact ESS

Quels sont aujourd’hui les encours de Macif Impact ESS ? Pouvez-vous nous dresser un premier bilan de ce fonds ? Avez-vous des objectifs de rentabilité ? Quelle a été sa performance l’an dernier ?

Macif Impact ESS recherche des structures conjuguant performance économique et génération d’impacts sociaux et environnementaux positifs. L’activité opérationnelle de Macif Impact ESS a débuté il y a près de deux ans maintenant. Après un travail de vulgarisation et de communication, visant à faire connaître ce dispositif à la fois en interne et à l’externe, nous avons pu nous mettre en lien avec d’autres acteurs partageant nos valeurs et nos objectifs (notamment via Le French Impact et France Invest) afin de développer un réseau dédié.

Ce réseau nous a permis d’identifier un certain nombre d’opportunités d’investissement. A date, nous comptons 8 entreprises à impact en portefeuille correspondant à près de 4 M€ d’investissements au total. Pour les années à venir, nous visons un rythme de 3 à 4 investissements par an.

Comment sont choisies les entreprises présentes dans le fonds ?

Au-delà de l’investissement, Macif Impact ESS a vocation à renforcer le développement des structures financées en leur donnant la possibilité de bénéficier des opportunités de l’écosystème Macif au sens large. C’est pourquoi, les structures recherchées sont celles dont l’activité à un lien direct ou indirect avec les métiers de la Macif : mobilité, santé, habitat et finance durable.

Ces entreprises doivent par ailleurs être implantées sur le territoire français, et agir en faveur des publics fragiles, la jeunesse ou la lutte contre le dérèglement climatique.

En termes d’impact, les structures ciblées présentent des modèles économiques orientés vers l’apport de solutions concrètes à des problématiques sociales et / ou environnementales identifiées, partiellement ou insuffisamment adressées par les agents économiques.

Etes-vous également investi sur le marché de la dette privée ?

Macif Impact ESS intervient principalement en capital mais certains dossiers relèvent en effet de la dette privée.

En fonction de la nature de l’investissement recherché, l’instruction des dossiers est confiée à une équipe interne dédiée ou à notre partenaire Zencap AM, filiale d’Ofi Invest spécialisée dans la dette privée. Thierry Vallet, Adjoint au Directeur des Investissements Macif – Directeur Général Délégué de Macif Impact ESS

La Macif est-elle l’unique investisseur de ce fonds ? Est-il ouvert à d’autres investisseurs ?

Comme évoqué, Macif est le seul actionnaire de Macif Impact ESS. Il n’a pas vocation à s’ouvrir à d’autres investisseurs.

Déléguez-vous la gestion de votre portefeuille à d’autres sociétés de gestion ?

Macif Impact ESS est une filiale de la Macif dont l’activité est entièrement gérée par des équipes internes transverses, issues de la direction des Investissements et de la direction de l’Engagement.

Faites-vous un rapport d’impact ? Et comment mesurez-vous l’impact de ce fonds ?

La mesure de l’impact social et/ ou environnemental des structures investies par Macif Impact ESS commence dès la sélection des dossiers et se poursuit tout au long de la période d’investissement :

Phase de sélection :

En complément de l’analyse financière, les dossiers sélectionnés font l’objet d’une analyse ESG (questionnaire ad hoc) visant à déterminer le niveau d’avancement des structures cibles sur 3 thématiques retenues : structuration de la Gouvernance, la Politique RSE et le niveau des objectifs d’impacts sociaux et environnementaux.

Phase de négociations :

En amont ou quelques mois après l’investissement, un travail d’accompagnement est mis en place afin d’aider les porteurs de projets à définir un plan d’action pour améliorer les scores des thématiques ESG les moins avancées. De plus, 2 à 3 indicateurs d’impact prioritaires sont définis avec le porteur du projet en tenant compte du modèle économique de la structure concernée. Ces indicateurs sont également en lien avec les ODD et les objectifs d’impact définis dans le cadre de notre stratégie d’investissement