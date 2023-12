›  Interview 

Pouvez-vous nous présenter votre structure ? Quel est le montant actuel de vos encours et quelle est votre allocation d’actifs actuelle ?

Chloé Pruvot : Basé à Lyon, APICIL est un groupe français de protection sociale complémentaire à but non lucratif fondé en 1938, disposant d’environ 20 milliards d’euros d’actifs (11 milliards d’euros en unités de compte et 9 milliards d’euros en actifs assurantiels).

L’allocation actuelle se répartit de la façon suivante :

Obligataire : 80% (38% emprunts d’Etat et 42% crédit),

Actions : 6% (dont 1% de private equity),

Immobilier : 6%

Monétaire : 4%

Autres / divers : 3%,

Produits structurés : 1%,

Comment a évolué votre allocation avec le choc inflationniste qu’a subi l’économie mondiale et l’évolution des politiques monétaires des banques centrales, notamment en Europe et aux Etats-Unis ?

Valentine Stichelbaut : Depuis 2022, avec le retour de l’inflation, nous avons assisté à une hausse des taux d’intérêt. Dans ce contexte de remontée des rendements obligataires, nous en avons profité pour renforcer la poche obligataire de notre allocation d’actifs au-delà de 80%.

Plusieurs investisseurs institutionnels placent leurs portefeuilles sur la défensive vu les niveaux jugés élevés des marchés actions et l’incertitude sur l’atteinte du pic des taux longs en Europe et aux USA. Utilisez-vous des stratégies de couverture spécifiques ?

Chloé Pruvot : Oui, nous utilisons des stratégies de couverture sur le marché des actions, à travers des achats d’option de vente (« puts ») afin de réduire la volatilité de notre portefeuille et donc notre SCR (“Solvency Capital Requirement”).

Le secteur de l’armement, jusqu’alors délaissé, a retrouvé la faveur des investisseurs. Certaines sociétés d’armement souhaitent même être intégrés dans les portefeuilles ESG, alors qu’elles sont jusqu’ici plutôt exclues de ce type de fonds…Avez-vous un avis sur le sujet ?

Valentine Stichelbaut : Nous n’avons pas un avis tranché sur cette question. Néanmoins, je peux vous indiquer que nous excluons de notre portefeuille, toutes les sociétés impliquées dans les armes controversées (mines antipersonnelles par exemple), mais aussi les Etats n’ayant pas signé les conventions internationales en la matière, comme le traité d’Oslo ou encore celui d’Ottawa.

Cherchez-vous à réduire l’empreinte carbone de vos portefeuilles ? Concrètement, quels engagements avez-vous pris en matière de transition énergétique ? Quelles méthodes utilisez-vous pour mesurer cette empreinte carbone au sein de vos portefeuilles ?

Chloé Pruvot : Oui, nous cherchons à réduire l’empreinte carbone de nos portefeuilles. A ce sujet, nous avons trois objectifs :

augmenter nos investissements en faveur de la transition énergétique, par exemple en portant la part de notre portefeuille obligataire investi en obligations vertes (“Green Bond”) et durables à 10 % d’ici 2025,

sortir des investissements controversés, en sortant définitivement du charbon pour 2030,

réduire la part “brune” (énergies fossiles) de notre portefeuille corporate à moins de 1% d’ici 2030 (contre 2,7% à l’heure actuelle).

Pour mesurer l’empreinte carbone de notre portefeuille, nous utilisons des données d’intensité carbone fournies par MSCI au regard des scope 1/2/3 que nous agrégeons en interne.

Avez-vous à terme un objectif d’une allocation 100% ESG ?

Valentine Stichelbaut : Oui, c’est notre objectif. A l’heure actuelle, notre allocation avec analyse ESG est de l’ordre de 80%.

Déléguez-vous la gestion de votre portefeuille à des sociétés de gestion ? Avez-vous des objectifs de rentabilité sur votre portefeuille ? Quelle a été sa performance en 2022 ?

Chloé Pruvot : Nous utilisons notre propre société de gestion (APICIL AM) qui gère nos différents mandats de gestion. En ce qui concerne nos objectifs de rentabilité et nos performances, nous ne faisons pas de communication en la matière.

Quels seront vos sujets de prédilection dans les mois à venir ? Sur quelles classes d’actifs comptez-vous vous positionner ? Quid de l’immobilier ? Etes-vous inquiets pour cette classe d’actifs ? Quid du Private Equity et de la Private Debt qui ont connu une forte croissance ces dernières années ? Quid des produits structurés ?

Chloé Pruvot : Compte tenu de la hausse actuelle des taux d’intérêt qui pénalise l’immobilier, nous nous focalisons sur le marché obligataire euro pour le moment. Dans les mois à venir cette revalorisation pourrait s’étendre aux actifs privés et offrir des points d’entrée intéressants.