Pour ses principaux contrats d’assurance-vie, SwissLife Assurance et Patrimoine annonce un taux de rendement net des frais de gestion de 1,50 %. Ce taux net peut être bonifié en fonction de la part d’épargne investie sur des supports en unités de compte, calculée mensuellement, et du montant des encours. Cette démarche, reconduite pour la neuvième année consécutive, est destinée à accompagner les clients sur le long terme. En effet, la diversification de l’épargne et notamment l’investissement en unités de compte est un des éléments clés de la performance sur le long terme.