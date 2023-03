La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire au titre du mois de février 2023 est positive avec +8,17 milliards d’euros pour l’ensemble des réseaux. Sur les deux premiers mois de l’année, elle s’élève en cumulé à +19,39 milliards d’euros.

L’encours total sur les deux produits atteint 529,1 milliards d’euros à fin février 2023.

En annexe sont rappelés les flux et encours du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire depuis 2008.