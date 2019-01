Au titre de l’année 2018, le fonds en euros SECURITE PIERRE EURO (SPE) affiche une performance de 3,20 % [1], tout en renforçant la réserve constituée en 2017. Malgré la forte augmentation de la PPB (Provision pour Participation aux Bénéfices), qui dépasse 1,6% des encours, le taux de rendement demeure très attractif.

SPE est investi à 79,2 % (au 31.12.18) en immobilier tertiaire (Bureau, Commerce, Santé) et également en immobilier résidentiel, via un OPCI dédié et via des supports immobiliers collectifs – SCI, SCPI et OPCI.

En 2018, la stratégie d’investissement est restée en ligne avec l’année précédente, à savoir des bureaux neufs ou récents sécurisés par des baux fermes, des commerces de proximité, des actifs dédiés à la santé et l’éducation ainsi que des actifs résidentiels.

Comme le précise Grégory Frapet, Président du Directoire de Primonial REIM : « Nous maintenons un niveau de performance élevé sur le portefeuille immobilier de Sécurité Pierre Euro grâce à une sélection de nos actifs et une diversification à la fois géographique (France – Europe) et sectorielle (Bureau – Commerce – Santé - Résidentiel) ».

Bernard Le Bras, Président du Directoire de SURAVENIR, ajoute : « La qualité des investissements réalisés depuis la création du fonds en 2012 nous permet de servir aujourd’hui un taux de rendement du fonds euros SECURITE PIERRE EURO de 3,20 % [2], toujours parmi les plus élevés du marché, tout en dotant la Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) pour la 6 e année consécutive : un gage de rendement futur pour les assurés. Le contrat SERENIPIERRE nous a permis de réaliser une collecte brute de plus de 750 millions d’euros en 2018, pour un encours de plus de 3,6 milliards d’euros à fin 2018. Autant de facteurs qui continuent de conforter notre confiance dans l’immobilier : une classe d’actifs à privilégier pour une perspective de rendement attractif ».