Selon Isabelle Bourcier, Responsable des gestions Quantitative et Indicielle, MAQS chez BNP Paribas AM, au 1er semestre 2020, les encours des ETFs en Europe ont baissé de -8% sous l’effet de la baisse des marchés malgré une collecte qui reste positive avec plus de 5 milliards d’euros de collecte…