Cardano a été créé en tant qu’alternative à Ethereum et est le premier protocole blockchain décentralisé évalué par les pairs qui utilise une approche scientifique. Les développeurs de Cardano visent à créer une plateforme blockchain capable de traiter un plus grand nombre de transactions à faible coût. Parallèlement, la technologie des registres et l’infrastructure des contrats intelligents sont intégrées pour protéger les données des utilisateurs.

Comme toute autre crypto monnaie, on peut acheter Cardano sur des bourses ou des plateformes boursières de crypto monnaies, où il est répertorié et disponible à l’achat ou à la vente. Augmentation des prix en 2021

Le nombre total de pièces ADA étant limité, la pièce résiste à l’inflation et sa demande ne cesse de croître. La nature décentralisée de la blockchain Cardano la rend sûre, et l’architecture à plusieurs niveaux garantit l’évolutivité. L’ensemble de ces caractéristiques techniques fait de Cardano une pièce unique avec un bon potentiel.

La valeur d’ADA a augmenté de 16% en un mois et de 3557% en un an. Cette popularité s’explique par trois raisons principales.

À la mi-mars, la bourse de cryptomonnaies Coinbase a commencé à prendre en charge Cardano (ADA).

À peu près au même moment, il est apparu sur Bloomberg Terminal.

Avec une capitalisation boursière de plus de 55 millions de dollars, il offre une grande liquidité et l’intérêt des investisseurs institutionnels ne cesse de croître.

Cardano n’a pas beaucoup de concurrents, il s’est donc constamment classé dans le top 10 sur CoinMarketCap pendant une période significative. Il est également presque à égalité avec XRP, Tether, Litecoin, Bitcoin Cash et Chainlink en termes de valeur et de capitalisation boursière. Bien que la capitalisation du bitcoin et de l’etherium puisse être plus élevée, ADA a montré une plus grande croissance à la fin de 2020.

ETH et ADA ont tous deux surpassé le bitcoin cette année. BTC est en hausse de plus de 300%, Ethereum est en hausse de plus de 450%. Alors que Cardano a connu une croissance énorme de plus de 500%. Le bitcoin et le XRP affichent tous deux des gains de plus de 270 %. On peut voir que la tendance générale haussière du marché entraîne la croissance de tous les principaux altcoins et génère des rendements pour les investisseurs, Cardano affichant le taux de croissance le plus élevé. Bien entendu, il s’agira alors d’un investissement rentable.

Selon les experts, le prix de l’ADA suit une forte tendance haussière et continuera à augmenter jusqu’en 2025. Bien qu’en 2021, le prix pourrait fluctuer entre 0,14 et 0,25 $. La commission Cordano devrait atteindre 0,29 $ en janvier 2022. Tout au long de l’année, le prix de l’ADA devrait rester supérieur à 0,25 $, pour atteindre 0,36 $ en décembre.