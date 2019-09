Courtier français de référence en assurances de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite, la prévoyance et leader sur le marché de l’assurance retraite Madelin, Predictis, filiale du Groupe Premium, présidée par Olivier Farouz, annonce le lancement de deux nouveaux produits d’assurance vie : Objectif Patrimoine & Objectif Epargne, en partenariat avec Swiss Life.

OBJECTIF EPARGNE

Pour toute personne souhaitant constituer un revenu complémentaire ou préparer sa retraite, ajuster et optimiser ses placements ou encore protéger ses proches en cas de décès, Predictis propose désormais OBJECTIF EPARGNE contrat individuel d’assurance vie multisupport, libellé en unités de compte et en euros qui prévoit le paiement d’un capital ou, en option, d’une rente au terme du contrat.

LES + DU CONTRAT OBJECTIF EPARGNE

Le Pilotage Retraite permet d’opter pour un mode d’investissement adapté et personnalisé en fonction de la date de départ à la retraite et de sa tolérance au risque. La répartition entre les fonds s’effectue en fonction du profil d’investisseur (Prudent, Equilibré ou Dynamique). L’épargne est dynamisée sur le long terme puis sécurisée progressivement à l’approche du départ à la retraite.

L’allocation libre permet de choisir la répartition de l’épargne au sein de la gamme de supports sélectionnés par Swiss Life et de bénéficier d’une gamme d’options d’arbitrages pour mieux accompagner l’épargnant dans sa gestion :  Un « Arbitrage libre », où l’on aura la possibilité de modifier la répartition de l’épargne sur les fonds et supports proposés par le contrat.  Un « Arbitrage automatique » avec 4 options selon le profil de l’épargnant. La garantie Plancher Décès est automatiquement incluse dans le contrat. En cas de décès avant le terme de la garantie, Swiss Life préserve le conjoint ou autre bénéficiaire désigné des aléas des marchés financiers en compensant une éventuelle moinsvalue jusqu’à 75 000 euros.

Cette protection est complétée par la garantie de Bonne Fin, proposée en option. Elle complète la prestation de la garantie Plancher Décès dans la limite cumulée de 150 000 euros.

En cas de décès, Swiss Life s’engage à prendre en charge les cotisations périodiques restant à verser sur le contrat jusqu’au terme de la garantie.

OBJECTIF PATRIMOINE

Pour constituer ou valoriser un capital, personnaliser et optimiser ses placements ou encore protéger ses proches en cas de décès, OBJECTIF PATRIMOINE - contrat individuel d’assurance-vie multisupport - conjugue des supports en unités de compte et un support en euros qui varient en fonction de la formule choisie, de son profil et des attentes. A terme, ce contrat prévoit le paiement d’un capital ou d’une rente (en option).

LES + DU CONTRAT OBJECTIF PATRIMOINE

Le contrat OBJECTIF PATRIMOINE est développé par la compagnie SwissLife Assurance et Patrimoine et offre la possibilité de déterminer le mode de gestion qui correspond le mieux à son profil d’investisseur.

La modalité « Arbitrages libres » permet de bénéficier d’une gamme d’options d’arbitrages :

Un « Arbitrage libre », où il sera possible de modifier la répartition de l’épargne sur les fonds et supports proposés par le contrat,

Un « Arbitrage automatique » avec 4 options selon les besoins et profil de l’épargnant.

La modalité « Arbitrages sous avenant de réorientation d’épargne » permet de déléguer à SwissLife Assurance et Patrimoine, en partenariat avec FOX Gestion d’actifs, société de gestion, l’orientation de l’épargne et la sélection, tout au long du contrat, de supports d’investissements en unités de compte éligibles parmi les fonds distribués par SwissLife Assurance et Patrimoine et en fonction du profil d’investisseur (modéré, équilibré, dynamique).

La sécurité de la garantie incluse

La garantie Plancher Décès est automatiquement incluse dans votre contrat. En cas de décès avant le terme de la garantie, Swiss Life préserve votre conjoint ou autre bénéficiaire désigné des aléas des marchés financiers en compensant une éventuelle moins-value jusqu’à 75 000 euros.

Olivier Farouz, Président du groupe Premium, Président Directeur Général de Predictis, commente : "Ces lancements de produits, conjoints à Predictis et Capfinances, représentent la première brique opérationnelle du rapprochement entamé cette année entre les deux entités du groupe. Ces produits Epargne et Patrimoine permettent d’élargir notre offre et proposer aux clients des produits toujours plus adaptés à leurs attentes et projets. Nos partenariats avec des acteurs de référence tels que Swiss Life, Aviva et Groupama Gan Vie permettent de proposer une gamme de produits et de services des plus qualitatives sur le marché. De plus, nos clients bénéficient de produits labellisés, puisque nous sommes le premier courtier en France certifié par le label ISO 9001".