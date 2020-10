›  Interview 

La gestion actions dédiée aux petites et moyennes capitalisations constitue une expertise historique de Groupama AM. Le cap est mis sur l’intégration accrue des critères ESG et l’élargissement aux valeurs situées hors d’Europe. Entretien avec Pierre-Alexis Dumont, Directeur de la gestion Actions et Convertibles et Arnaud Ganet, Directeur Commercial chez Groupama AM.

La gestion Small & Mid caps est une expertise importante pour Groupama AM ?

Arnaud Ganet : Importante et historique ! Notre fonds Groupama Avenir euro a été lancé en 1994 ! Il a connu plusieurs cycles et process de gestion au cours de son histoire. Aujourd’hui, c’est une gestion basée exclusivement sur le stock-picking qui s’attache à sélectionner des sociétés dont le modèle économique est créateur de valeur sur le long terme.

Pierre-Alexis Dumont : Le portefeuille est concentré sur une cinquantaine de valeurs sélectionnées pour leur positionnement sur des marchés en croissance et des stratégies pertinentes de développement en termes de produits, de clientèles et de géographie. Les performances de cette stratégie sur le long terme sont exceptionnelles mais elles le sont également sur une année complexe comme 2020. A titre d’illustration, notre fonds « Groupama Avenir Euro » réalise une performance positive de plus de +12% depuis le début de l’année [1] contre un indice [2] en négatif au-delà de -8%. Sur 5 ans qui est la durée de placement recommandée [3], le fonds réalise plus de 100% contre un indice à 31%. C’est révélateur de la puissance des business models que nous sélectionnons dans cette stratégie.

La gestion Small & Mid caps connaît quelques mouvements avec le départ récent du gérant de la stratégie. L’occasion de vous interroger sur vos ambitions concernant ce segment dynamique des marchés actions. Constitue-t-il toujours une priorité chez Groupama AM ?

Arnaud Ganet : Plus que jamais ! Comme je vous disais, notre stratégie a été créée en 1994 et a déjà connu des changements de gérants dans son histoire. Il s’agit d’une expertise stratégique pour Groupama AM. Sous l’égide de Pierre-Alexis Dumont qui reprend en main cette stratégie dont il est le back-up historique, nous sommes actuellement en train de renforcer l’équipe qui portera le prochain cycle de notre gestion Small & Mid caps. La thématique est inscrite dans l’ADN de Groupama AM.

Pouvez-vous nous donner quelques informations sur le renforcement de l’équipe dédiée ?

A.G : Le succès de notre stratégie a été porté par des investissements dans des secteurs innovants de l’industrie mais également de la technologie et de la santé. Nous avons tout particulièrement cherché à renforcer l’équipe avec des experts qui ont une compréhension approfondie de ces secteurs. Ce segment de marché se caractérise à la fois par une obsolescence rapide des sociétés si elles prennent un mauvais virage stratégique et aussi par des modèles de plateforme où le gagnant prend tout avec beaucoup d’appelés mais peu d’élus. Il faut faire preuve d’une très grande sélectivité et l’expérience de plusieurs phases de marché est un atout essentiel. L’équipe sera composée de trois personnes. Le leader de la franchise Small & Mid caps arrive début novembre. Il devra en priorité assurer la pérennité d’une gestion qui a fait ses preuves car il n’y aura pas d’inflexion sur notre approche de la classe d’actifs.

Pas de changement de process. Envisagez-vous cependant de faire évoluer votre offre ?

A.G : Aujourd’hui, de nombreux d’investisseurs souhaiteraient que nous élargissions le modèle qui a fait ses preuves pour les valeurs moyennes européennes à d’autres zones géographiques. Nous allons ouvrir ce dossier prochainement.

Par ailleurs, les Small & Mid caps constituent un univers d’investissement particulièrement adapté pour accélérer dans l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Cela passera par la mise en place d’une méthodologie plus efficiente, notamment au niveau de la collecte et du traitement des données et également d’une démarche plus engageante.

P.A.D : La prise en compte des critères extra-financiers n’est pas une option parmi d’autres pour un gérant mais permet de repérer plus efficacement les valeurs qui dessinent l’économie de demain. L’ESG constitue une tendance de fond que Groupama AM soutient depuis le début des années 2000 mais qui va encore s’accentuer au cours des prochaines années.

Les valeurs moyennes sont-elles globalement bien placées à ce niveau ?

P.A.D : Oui, précisément, car ces petites ou moyennes capitalisations occupent souvent des positions de niche, grâce à l’effort particulier mis sur l’innovation par des managements particulièrement dynamiques. C’est au sein du monde des Small & Mid caps que se trouvent les pépites qui inventent les business models en forte croissance des dix ou quinze prochaines années. Ces valeurs sont le Nasdaq de l’Europe mais se trouvent aussi sur d’autres continents. Des « CleanTechs » aux « MedTechs », des spécialistes du « Big Data » en passant par l’industrie 4.0, le segment des Small & Mid caps regorge d’entreprises innovantes capables de répondre aux attentes de la société dans son ensemble sur les trois grandes transitions : transition environnementale, la transition démographique et transition numérique.

Les défis ne manquent pas sur les mois à venir…

A.G : En effet ! Les mots d’ordre sont pérennité du process, élargissement géographique et intégration des critères ESG. Un projet ambitieux en perspective que nous sommes fiers de présenter à nos clients et que nous portons avec enthousiasme.