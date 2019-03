Bernard Devert, son président fondateur met en alerte : « La finance solidaire participe à l’humanisation d’une économie pour l’éloigner de ces puissances solitaires du "j’ai" et du "je prends" ».

L’investissement solidaire : un modèle innovant de financement à portée de tous

La Foncière d’Habitat et Humanisme a développé un modèle inédit de financement, en faisant appel à des investisseurs solidaires qui, en devenant actionnaires, font le choix d’un placement particulièrement utile et solidaire, un investissement local et en « circuit court », sans intermédiaire. Deux fois par an, la Foncière d’Habitat et Humanisme permet donc au grand public et aux institutionnels de dédier une partie de leur épargne à un projet économique et solidaire, au moment où tant de ménages modestes ne peuvent plus se loger dignement.

Une nouvelle augmentation de capital

La Foncière d’Habitat et Humanisme lance une nouvelle augmentation de capital jusqu’au 31 mai 2019 [1], pour financer ses prochaines opérations de logements. Le prix de l’action est de 147€. Chaque action compte ! Les personnes souhaitant participer en achetant une seule action sont aussi les bienvenues.

Une réduction d’impôt sur le revenu

L’investissement dans la Foncière d’H&H bénéficie d’une réduction de l’impôt sur le revenu, dans le cadre du dispositif Madelin [2] égale à 18% du montant, à condition de garder ses parts 5 ans minimum

Plus de 250 nouveaux logements pour les personnes en difficulté

En 2018, la Foncière d’Habitat et Humanisme a livré plus de 250 nouveaux logements destinés à des familles et personnes seules précarisées, dont 5 résidences intergénérationnelles et 2 pensions de famille.

Un patrimoine de plus de 4 000 logements d’insertion…

La Foncière dispose d’un patrimoine de plus de 4 000 logements à travers la France, répartis en logements individuels, logements en pensions de famille, en habitats intergénérationnels et autres habitats pour des publics spécifiques : seniors fragilisés, personnes handicapées, réfugiés, etc.

Pilote, dès les premières expérimentations du dispositif, la Foncière d’Habitat et Humanisme a développé un réseau de pensions de famille, pour personnes isolées et en grandes difficultés. Et, elle déploie actuellement un nouvel habitat innovant : les résidences intergénérationnelles qui accueillent seniors, jeunes et familles monoparentales, dans une dynamique de convivialité et de solidarité de voisinage.

… Pour prendre un nouveau départ

Chaque personne ou famille logée, accède à un logement à faible loyer, situé dans un « quartier équilibré », bien équipé et non marqué par l’exclusion. Cela marque la chance d’un nouveau départ. Accompagnées par les équipes locales d’Habitat et Humanisme, elle pourra retrouver confiance et autonomie.

La Foncière d’Habitat et Humanisme en chiffres

Créée en 1986, la Foncière d’Habitat et Humanisme est aujourd’hui un acteur reconnu de la maîtrise d’ouvrage sociale : 33 ans d’expérience et d’innovation dans le logement d’insertion

4 000 logements à travers la France

8 000 actionnaires

Capital social et prime d’émission : 219 M€

La Foncière appartient au mouvement Habitat et Humanisme qui œuvre en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté. Présent dans 80 départements français et en Belgique, le Mouvement a développé des outils économiques innovants à vocation sociale, comme des sociétés foncières, des Agences Immobilières à Vocation Sociale et toute une gamme de placements solidaires.