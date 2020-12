Mata Capital, qui a levé depuis décembre 2015 près de 750 millions d’euros de capital auprès d’investisseurs institutionnels et groupes familiaux privés, s’associe au groupe financier franco-allemand ODDO-BHF pour offrir son expertise d’investisseur sophistiqué à la clientèle patrimoniale. Les épargnants, par le biais de cette Unité de Compte, co-investiront dans les stratégies d’investissement déployées par Mata Capital aux côtés d’investisseurs institutionnels.

La SCI MCF Immocap Value est distribuée en exclusivité par ODDO-BHF et ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine au sein du contrat Fipavie Opportunités. Accessible dès 1.500 euros, ce contrat bénéficie du cadre fiscal avantageux de l’assurance vie, la SCI se positionnant comme source de diversification à long terme (durée d’investissement recommandée de 10 ans). L’unité de compte vise un potentiel de performance globale annualisée de 4,0% sur 10 ans, entièrement capitalisée.

Reposant sur une stratégie d’investissement core plus, le fonds investit en France sur des emplacements stratégiques et à fort potentiel de croissance. Sa politique d’investissement se concentre sur des actifs diversifiés (bureau, commerce, activité-logistique, santé-éducation et résidentiel principalement) générant des revenus sécurisés et présentant un potentiel de croissance à moyen/long terme.

« Le contexte de marché a changé et nos fonds d’investissement devraient bénéficier d’un moment de marché favorable sur les prochaines années » commente Jean-Baptiste Pracca, co-fondateur de Mata Capital. Et d’ajouter : « Nous sommes ravis de nous associer avec Oddo-BHF et Oradéa Vie pour développer ensemble une solution d’investissement en immobilier pour leurs clients ».

En parallèle de ce fonds de capitalisation, Mata Capital et Oddo-BHF proposent, sur la même thématique, une solution d’investissement permettant une distribution mensuelle des revenus via l’OPCI professionnel MCF Income Value.

Ce fonds ouvert cible une performance globale annualisée de 6,0% (dont 4,0% de distribution) et est réservé à la clientèle professionnelle ou assimilé-professionnelle. Sur ces deux véhicules, Mata Capital et Oddo-BHF visent un déploiement de 700 millions d’euros de capital sur les 5 prochaines années.