Octobre est le plus mauvais mois pour le Livret A. Pour retrouver, une collecte positive en octobre, il fallait remonter à celui de 2012 (+7,35 milliards d’euros), collecte gargantuesque faisant suite au relèvement du plafond du Livret A. En 2019, la décollecte avait atteint un niveau de 2,13 milliards d’euros.

Octobre est logiquement un mois de dépenses avec notamment la fin de la rentrée scolaire et surtout le paiement des impôts locaux. 2020, malgré la crise sanitaire et les restrictions de consommation qu’elle impose n’échappe pas à la règle. Les ménages ont, avant le confinement, réalisé des dépenses reportées depuis plusieurs mois. Par ailleurs, les ménages ont tendance à laisser de plus en plus d’argent sur leurs comptes courants privilégiant la liquidité absolue, sachant qu’il est de plus en plus difficile de prévoir ses dépenses de consommation qui sont soumises au rythme des restrictions.

Novembre avec cinq semaines de confinement devrait, en revanche, être marqué par le retour d’une collecte positive pour le Livret A. Le Livret A devrait terminer l’année avec une collecte certainement supérieure à 25 milliards d’euros.